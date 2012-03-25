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استعداداً للموجة الثالثة من الوباء.. الاتحاد الأوروبي يشدد معايير تصدير لقاحات كورونا

يهدف إلى ضمان إمدادات الأمصال إلى دوله الـ27

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي؛ لضمان إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه، لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء كورونا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة، حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر، أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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استعداداً للموجة الثالثة من الوباء.. الاتحاد الأوروبي يشدد معايير تصدير لقاحات كورونا
سبق

قررت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي؛ لضمان إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه، لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء كورونا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة، حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر، أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
06:26 PM

استعداداً للموجة الثالثة من الوباء.. الاتحاد الأوروبي يشدد معايير تصدير لقاحات كورونا

يهدف إلى ضمان إمدادات الأمصال إلى دوله الـ27

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي؛ لضمان إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه، لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء كورونا.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة، حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر، أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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