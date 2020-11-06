النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

إغاثي الملك سلمان يدشن حملة للتوعية بحمى الضنك في عدن

بمشاركة 80 متطوعًا و8 مبادرات شبابية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في محافظة عدن، الحملة الشبابية التطوعية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وتتضمن الحملة التي تأتي تحت شعار "وعيك خير وقاية" بمشاركة أكثر من 80 متطوعًا ومتطوعة من 8 مبادرات شبابية؛ تستهدف كل مديريات محافظة عدن، وتستمر شهرًا كاملًا عبر جولات ميدانية لتنفيذ أنشطة توعوية مختلفة حول التوعية من الإصابة بخطر حمى الضنك وكيفية الوقاية منها.

وبدأت الحملة اليوم، بورشة لممثلي الفِرَق المشاركة وعددهم 16 مشاركًا ومشاركة، و8 مشرفين ميدانيين؛ لشرح آلية الحملة.

وأشارت مديرة الصحة المدرسية في عدن المنسق العام للصحة المدرسية الدكتورة نور الكوني، إلى أهمية استهداف كل شرائح المجتمع وخاصة الأطفال في المدارس، حول كيفية الوقاية من حمى الضنك والتخلص من المياه الراكدة التي تُعد بؤرًا للبعوض المسبب للمرض، من خلال اتباع عدد من الأساليب التوعوية النوعية لتحقيق الهدف الرئيسي من الحملة.

وأوضح ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الطيار، أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار مرض حمى الضنك والملاريا في كل مديريات عدن، عبر توعية المجتمع بكيفية القضاء على بؤر نواقل المرض، وبث الرسائل التوعوية الصحية للمواطنين في الأحياء السكنية والمدارس؛ مضيفًا أن الحملة تأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني.

وأكد مدير مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الدكتور زكريا بازرعة، أهمية تعريف المتطوعين بضرورة استخدام طرق مؤثرة على المجتمع لإيصال الرسالة التوعوية بالشكل المطلوب، وتوعية أكبر شريحة ممكنة من المجتمع حول كيفية الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إغاثي الملك سلمان يدشن حملة للتوعية بحمى الضنك في عدن
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في محافظة عدن، الحملة الشبابية التطوعية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وتتضمن الحملة التي تأتي تحت شعار "وعيك خير وقاية" بمشاركة أكثر من 80 متطوعًا ومتطوعة من 8 مبادرات شبابية؛ تستهدف كل مديريات محافظة عدن، وتستمر شهرًا كاملًا عبر جولات ميدانية لتنفيذ أنشطة توعوية مختلفة حول التوعية من الإصابة بخطر حمى الضنك وكيفية الوقاية منها.

وبدأت الحملة اليوم، بورشة لممثلي الفِرَق المشاركة وعددهم 16 مشاركًا ومشاركة، و8 مشرفين ميدانيين؛ لشرح آلية الحملة.

وأشارت مديرة الصحة المدرسية في عدن المنسق العام للصحة المدرسية الدكتورة نور الكوني، إلى أهمية استهداف كل شرائح المجتمع وخاصة الأطفال في المدارس، حول كيفية الوقاية من حمى الضنك والتخلص من المياه الراكدة التي تُعد بؤرًا للبعوض المسبب للمرض، من خلال اتباع عدد من الأساليب التوعوية النوعية لتحقيق الهدف الرئيسي من الحملة.

وأوضح ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الطيار، أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار مرض حمى الضنك والملاريا في كل مديريات عدن، عبر توعية المجتمع بكيفية القضاء على بؤر نواقل المرض، وبث الرسائل التوعوية الصحية للمواطنين في الأحياء السكنية والمدارس؛ مضيفًا أن الحملة تأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني.

وأكد مدير مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الدكتور زكريا بازرعة، أهمية تعريف المتطوعين بضرورة استخدام طرق مؤثرة على المجتمع لإيصال الرسالة التوعوية بالشكل المطلوب، وتوعية أكبر شريحة ممكنة من المجتمع حول كيفية الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
07:18 PM

إغاثي الملك سلمان يدشن حملة للتوعية بحمى الضنك في عدن

بمشاركة 80 متطوعًا و8 مبادرات شبابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
74

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في محافظة عدن، الحملة الشبابية التطوعية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مديريات عدن، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

وتتضمن الحملة التي تأتي تحت شعار "وعيك خير وقاية" بمشاركة أكثر من 80 متطوعًا ومتطوعة من 8 مبادرات شبابية؛ تستهدف كل مديريات محافظة عدن، وتستمر شهرًا كاملًا عبر جولات ميدانية لتنفيذ أنشطة توعوية مختلفة حول التوعية من الإصابة بخطر حمى الضنك وكيفية الوقاية منها.

وبدأت الحملة اليوم، بورشة لممثلي الفِرَق المشاركة وعددهم 16 مشاركًا ومشاركة، و8 مشرفين ميدانيين؛ لشرح آلية الحملة.

وأشارت مديرة الصحة المدرسية في عدن المنسق العام للصحة المدرسية الدكتورة نور الكوني، إلى أهمية استهداف كل شرائح المجتمع وخاصة الأطفال في المدارس، حول كيفية الوقاية من حمى الضنك والتخلص من المياه الراكدة التي تُعد بؤرًا للبعوض المسبب للمرض، من خلال اتباع عدد من الأساليب التوعوية النوعية لتحقيق الهدف الرئيسي من الحملة.

وأوضح ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الطيار، أن الحملة تهدف إلى الحد من انتشار مرض حمى الضنك والملاريا في كل مديريات عدن، عبر توعية المجتمع بكيفية القضاء على بؤر نواقل المرض، وبث الرسائل التوعوية الصحية للمواطنين في الأحياء السكنية والمدارس؛ مضيفًا أن الحملة تأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني.

وأكد مدير مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الدكتور زكريا بازرعة، أهمية تعريف المتطوعين بضرورة استخدام طرق مؤثرة على المجتمع لإيصال الرسالة التوعوية بالشكل المطلوب، وتوعية أكبر شريحة ممكنة من المجتمع حول كيفية الوقاية من خطر الإصابة بحمى الضنك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,573
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,975
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,060

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة