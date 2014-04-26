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"بلدي الرياض" يطالب الأمانة بإنهاء معاناة أهالي "البيان" من تدني الخدمات

السكان طالبوا بتطوير المداخل وإنارة وسفلتة الشوارع وإزالة مخلفات البناء

أكد المجلس البلدي بالرياض، أنه خاطَبَ الأمانة لإنهاء معاناة سكان حي البيان شرق العاصمة من ضعف وتدني مستوى الخدمات وغيابها في الحي؛ موضحًا أن تلك الملاحظات قد تم رصدها منذ عامين من قِبَل المجلس.

وتفصيلًا، قال المجلس البلدي إنه تم متابعة شكوى 21 مواطنًا من أهالي حي البيان حول تطوير مداخل الحي، وإنارة الشوارع التجارية، وإعادة سفلتتها وتطوير الأرصفة، وزيادة نظافة الحي وإزالة مخلفات البناء، وإنشاء الحدائق.

وأضاف المجلس: تم مخاطبة الأمانة بضرورة إعطاء الأولوية لحي "البيان" للزيادة الملحوظة في الكثافة السكانية والعمل على معالجة الملاحظات بالسرعة الممكنة وتنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لافتًا إلى أنه مضى على رصد هذه الملاحظات قرابة العامين.

ودشن السكان صفحة عبر "تويتر" كشفوا من خلالها عن جزء من معاناتهم؛ حيث بيّنوا أنهم سَبَق أن خاطبوا عدة جهات حكومية ولكن مع الأسف لم يتغير في الأمر شيء وبقي الحي كما هو.

وأشاروا إلى أن حي البيان من ضمن أحياء شر ق الرياض الجديدة ويعتبر من أكبرها، وبه عدد كبير من السكان؛ حيث لا توجد خدمات أساسية في الحي؛ من ناحية المداخل والمخارج، وعدم وجود إنارة وسفلتة وغيرها من الخدمات الأخرى؛ مطالبين الأمانة بالنظر له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الرياض" يطالب الأمانة بإنهاء معاناة أهالي "البيان" من تدني الخدمات
سبق

أكد المجلس البلدي بالرياض، أنه خاطَبَ الأمانة لإنهاء معاناة سكان حي البيان شرق العاصمة من ضعف وتدني مستوى الخدمات وغيابها في الحي؛ موضحًا أن تلك الملاحظات قد تم رصدها منذ عامين من قِبَل المجلس.

وتفصيلًا، قال المجلس البلدي إنه تم متابعة شكوى 21 مواطنًا من أهالي حي البيان حول تطوير مداخل الحي، وإنارة الشوارع التجارية، وإعادة سفلتتها وتطوير الأرصفة، وزيادة نظافة الحي وإزالة مخلفات البناء، وإنشاء الحدائق.

وأضاف المجلس: تم مخاطبة الأمانة بضرورة إعطاء الأولوية لحي "البيان" للزيادة الملحوظة في الكثافة السكانية والعمل على معالجة الملاحظات بالسرعة الممكنة وتنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لافتًا إلى أنه مضى على رصد هذه الملاحظات قرابة العامين.

ودشن السكان صفحة عبر "تويتر" كشفوا من خلالها عن جزء من معاناتهم؛ حيث بيّنوا أنهم سَبَق أن خاطبوا عدة جهات حكومية ولكن مع الأسف لم يتغير في الأمر شيء وبقي الحي كما هو.

وأشاروا إلى أن حي البيان من ضمن أحياء شر ق الرياض الجديدة ويعتبر من أكبرها، وبه عدد كبير من السكان؛ حيث لا توجد خدمات أساسية في الحي؛ من ناحية المداخل والمخارج، وعدم وجود إنارة وسفلتة وغيرها من الخدمات الأخرى؛ مطالبين الأمانة بالنظر له.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
09:37 PM

"بلدي الرياض" يطالب الأمانة بإنهاء معاناة أهالي "البيان" من تدني الخدمات

السكان طالبوا بتطوير المداخل وإنارة وسفلتة الشوارع وإزالة مخلفات البناء

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكد المجلس البلدي بالرياض، أنه خاطَبَ الأمانة لإنهاء معاناة سكان حي البيان شرق العاصمة من ضعف وتدني مستوى الخدمات وغيابها في الحي؛ موضحًا أن تلك الملاحظات قد تم رصدها منذ عامين من قِبَل المجلس.

وتفصيلًا، قال المجلس البلدي إنه تم متابعة شكوى 21 مواطنًا من أهالي حي البيان حول تطوير مداخل الحي، وإنارة الشوارع التجارية، وإعادة سفلتتها وتطوير الأرصفة، وزيادة نظافة الحي وإزالة مخلفات البناء، وإنشاء الحدائق.

وأضاف المجلس: تم مخاطبة الأمانة بضرورة إعطاء الأولوية لحي "البيان" للزيادة الملحوظة في الكثافة السكانية والعمل على معالجة الملاحظات بالسرعة الممكنة وتنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ لافتًا إلى أنه مضى على رصد هذه الملاحظات قرابة العامين.

ودشن السكان صفحة عبر "تويتر" كشفوا من خلالها عن جزء من معاناتهم؛ حيث بيّنوا أنهم سَبَق أن خاطبوا عدة جهات حكومية ولكن مع الأسف لم يتغير في الأمر شيء وبقي الحي كما هو.

وأشاروا إلى أن حي البيان من ضمن أحياء شر ق الرياض الجديدة ويعتبر من أكبرها، وبه عدد كبير من السكان؛ حيث لا توجد خدمات أساسية في الحي؛ من ناحية المداخل والمخارج، وعدم وجود إنارة وسفلتة وغيرها من الخدمات الأخرى؛ مطالبين الأمانة بالنظر له.

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