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أمانة جدة وجامعة العلوم والتكنولوجيا تعززان شراكتهما المجتمعية

ضمن برامج الأمانة لاستقطاب الطلاب والطالبات في العمل التطوعي

أبرمت أمانة محافظة جدة وجامعة العلوم والتكنولوجيا شراكة مجتمعية ضمن برامج الأمانة لاستقطاب أكبر عددٍ من الطلاب والطالبات للاستفادة من طاقتهم ومواهبهم في العمل التطوعي عبر منصة أصدقاء أمانة جدة والتي تهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة تستهدف تفعيل العمل التطوعي والاستفادة من الطاقات والشغف والمواهب الموجودة في الجامعات والكليات.

وأضاف "حمودة" عقب زيارته مع فريق العمل لكلية الإعلان بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أن أمانة جدة تستقبل كل فئات المجتمع للمشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية والرياضية التي تطلقها أمانة جدة بالشراكة مع جهات الاختصاص. وقد التقى حمودة عميدة كلية الإعلان الدكتورة حنين شعيب وفريق العمل بالكلية وبحثا مشاركة العديد من الطلاب الشغوفين في برامج التطوع.

أمانة جدة أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة جدة وجامعة العلوم والتكنولوجيا تعززان شراكتهما المجتمعية
سبق

أبرمت أمانة محافظة جدة وجامعة العلوم والتكنولوجيا شراكة مجتمعية ضمن برامج الأمانة لاستقطاب أكبر عددٍ من الطلاب والطالبات للاستفادة من طاقتهم ومواهبهم في العمل التطوعي عبر منصة أصدقاء أمانة جدة والتي تهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة تستهدف تفعيل العمل التطوعي والاستفادة من الطاقات والشغف والمواهب الموجودة في الجامعات والكليات.

وأضاف "حمودة" عقب زيارته مع فريق العمل لكلية الإعلان بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أن أمانة جدة تستقبل كل فئات المجتمع للمشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية والرياضية التي تطلقها أمانة جدة بالشراكة مع جهات الاختصاص. وقد التقى حمودة عميدة كلية الإعلان الدكتورة حنين شعيب وفريق العمل بالكلية وبحثا مشاركة العديد من الطلاب الشغوفين في برامج التطوع.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:58 PM

أمانة جدة وجامعة العلوم والتكنولوجيا تعززان شراكتهما المجتمعية

ضمن برامج الأمانة لاستقطاب الطلاب والطالبات في العمل التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أبرمت أمانة محافظة جدة وجامعة العلوم والتكنولوجيا شراكة مجتمعية ضمن برامج الأمانة لاستقطاب أكبر عددٍ من الطلاب والطالبات للاستفادة من طاقتهم ومواهبهم في العمل التطوعي عبر منصة أصدقاء أمانة جدة والتي تهدف إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بالأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن أمانة جدة تستهدف تفعيل العمل التطوعي والاستفادة من الطاقات والشغف والمواهب الموجودة في الجامعات والكليات.

وأضاف "حمودة" عقب زيارته مع فريق العمل لكلية الإعلان بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أن أمانة جدة تستقبل كل فئات المجتمع للمشاركة في المبادرات التطوعية والمجتمعية والرياضية التي تطلقها أمانة جدة بالشراكة مع جهات الاختصاص. وقد التقى حمودة عميدة كلية الإعلان الدكتورة حنين شعيب وفريق العمل بالكلية وبحثا مشاركة العديد من الطلاب الشغوفين في برامج التطوع.

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04 فبراير
10,152
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