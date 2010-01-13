"تاليريس" الأرجنتيني يرفض عرض "الأهلي" لضم "فالويس" لهذا السبب!

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية النقاب عن رفض إدارة نادي تاليريس للعرض المقدم من قبل الأهلي السعودي لضم الجناح الكولومبي دييغو فالويس.



وقالت الصحف الأرجنتينية، نقلًا عن رئيس النادي الأرجنتيني: إنهم رفضوا العرض بسبب طريقة الدفع المقترحة من النادي السعودي.



وأوضح رئيس النادي أن عرض الأهلي كان نظير 6.5 ملايين دولار، وليس كما أشيع بأنه 8 ملايين، كما أن طريقة الدفع بحسب المقترح الأهلاوي ستكون على ثلاث دفعات.



يذكر أن المفاوضات لم تنته بعد، وقد يستجيب الأهلي لطلبات النادي الأرجنتيني.



اللاعب الكولومبي يبلغ من العمر 25 عامًا هو لاعب مركزه الأساسي الجناح الأيمن ويستطيع اللعب أيضًا خلف المهاجمين ومركز الهجوم.



يرتبط فالويس بعقد مع تاليريس حتى يونيو 2024، وحصل على لقب أفضل محترف أجنبي في الأرجنتين خلال عام 2021.