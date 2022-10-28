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اليوم.. اختتام معرض "دارنا بلا مخدرات" بمعسكر الحرس الملكي بالغربية

بعد مضي 5 أيام على افتتاحه.. والفعاليات بمشاركة 8 جهات حكومية

اختتم، اليوم الخميس، معرض "دارنا بلا مخدرات"، والذي نظمته مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية بمشاركة 8 جهات حكومية بينها مكافحة المخدرات ورئاسة أمن الدولة والأدلة الجنائية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومركز إرادة "الأمل سابقاً" وجمعية كفى وحمل شعار اليوم مرحلة النقاهة والتعافي.

وأقيمت أربع محاضرات؛ المحاضرة الأولى كانت عن الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بينما كانت المحاضرة الثانية عن البرامج العلاجية والتأهيلية لعلاج الإدمان فيما كانت المحاضرة الثالثة بعنوان رسالة من داخل القضبان تجربتي مع الألم فيما تناولت المحاضرة الرابعة والأخيرة موضوع إدمان المخدرات.. الأضرار والعلاج.

وكانت فعاليات المعرض قد بدأت الأحد الماضي حيث افتتحه نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان بحضور قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية اللواء الركن سليمان الهذيلي وبحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية وكبار ضباط الحرس الملكي بالغربية.

وقدّم المعرض خلال الخمسة أيام الماضية صور ومشاركات لزائريه تعبر عن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة المخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وأيضاً العواقب التي تحدث لمدمني المخدرات من الدمار والتشرد والأمراض والعواقب الخطيرة وطرق العلاج.

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اليوم.. اختتام معرض "دارنا بلا مخدرات" بمعسكر الحرس الملكي بالغربية
سبق

اختتم، اليوم الخميس، معرض "دارنا بلا مخدرات"، والذي نظمته مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية بمشاركة 8 جهات حكومية بينها مكافحة المخدرات ورئاسة أمن الدولة والأدلة الجنائية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومركز إرادة "الأمل سابقاً" وجمعية كفى وحمل شعار اليوم مرحلة النقاهة والتعافي.

وأقيمت أربع محاضرات؛ المحاضرة الأولى كانت عن الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بينما كانت المحاضرة الثانية عن البرامج العلاجية والتأهيلية لعلاج الإدمان فيما كانت المحاضرة الثالثة بعنوان رسالة من داخل القضبان تجربتي مع الألم فيما تناولت المحاضرة الرابعة والأخيرة موضوع إدمان المخدرات.. الأضرار والعلاج.

وكانت فعاليات المعرض قد بدأت الأحد الماضي حيث افتتحه نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان بحضور قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية اللواء الركن سليمان الهذيلي وبحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية وكبار ضباط الحرس الملكي بالغربية.

وقدّم المعرض خلال الخمسة أيام الماضية صور ومشاركات لزائريه تعبر عن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة المخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وأيضاً العواقب التي تحدث لمدمني المخدرات من الدمار والتشرد والأمراض والعواقب الخطيرة وطرق العلاج.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:34 PM

اليوم.. اختتام معرض "دارنا بلا مخدرات" بمعسكر الحرس الملكي بالغربية

بعد مضي 5 أيام على افتتاحه.. والفعاليات بمشاركة 8 جهات حكومية

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عبدالله الراجحي - جدة
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اختتم، اليوم الخميس، معرض "دارنا بلا مخدرات"، والذي نظمته مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية بمشاركة 8 جهات حكومية بينها مكافحة المخدرات ورئاسة أمن الدولة والأدلة الجنائية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومركز إرادة "الأمل سابقاً" وجمعية كفى وحمل شعار اليوم مرحلة النقاهة والتعافي.

وأقيمت أربع محاضرات؛ المحاضرة الأولى كانت عن الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات بينما كانت المحاضرة الثانية عن البرامج العلاجية والتأهيلية لعلاج الإدمان فيما كانت المحاضرة الثالثة بعنوان رسالة من داخل القضبان تجربتي مع الألم فيما تناولت المحاضرة الرابعة والأخيرة موضوع إدمان المخدرات.. الأضرار والعلاج.

وكانت فعاليات المعرض قد بدأت الأحد الماضي حيث افتتحه نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان بحضور قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية اللواء الركن سليمان الهذيلي وبحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية وكبار ضباط الحرس الملكي بالغربية.

وقدّم المعرض خلال الخمسة أيام الماضية صور ومشاركات لزائريه تعبر عن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة المخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة وأيضاً العواقب التي تحدث لمدمني المخدرات من الدمار والتشرد والأمراض والعواقب الخطيرة وطرق العلاج.

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