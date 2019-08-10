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خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.

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خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام
سبق

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
07:51 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
08:08 PM

خادم الحرمين يصل إلى منى للإشراف على راحة حجاج بيت الله الحرام

ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
6
5,515

وصل، بحفظ الله ورعايته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة، إلى منى ليشرف -أيده الله- على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين قصر منى، كان في استقباله: الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وعدد من المسؤولين.

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