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"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه

السنغالي "مباي نيانغ" يجري المسحة الطبية

أعلن النادي الأهلي، رسميًّا، اليوم الجمعة، عن حجم إصابة الروماني ألكسندر ميتريتا، لاعب فريق الكروي الأول، ومدة غيابه عن الملاعب الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الروماني ميتريتا، عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.

وأضاف: يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وكان "ميتريتا" قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس ضد الاتحاد في "ديربي جدة"، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة الـ14 بعد سقوطه دون الاشتراك مع أي لاعب.

من جهة أخرى أكد النادي الأهلي إجراء المحترف الجديد بصفوف الفريق الكروي الأول السنغالي مباي نيانغ المسحةَ الطبية فور وصوله ظهر اليوم إلى جدة؛ تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية خلال الأيام المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه
سبق

أعلن النادي الأهلي، رسميًّا، اليوم الجمعة، عن حجم إصابة الروماني ألكسندر ميتريتا، لاعب فريق الكروي الأول، ومدة غيابه عن الملاعب الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الروماني ميتريتا، عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.

وأضاف: يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وكان "ميتريتا" قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس ضد الاتحاد في "ديربي جدة"، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة الـ14 بعد سقوطه دون الاشتراك مع أي لاعب.

من جهة أخرى أكد النادي الأهلي إجراء المحترف الجديد بصفوف الفريق الكروي الأول السنغالي مباي نيانغ المسحةَ الطبية فور وصوله ظهر اليوم إلى جدة؛ تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية خلال الأيام المقبلة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
06:07 PM

"الأهلي" يعلن حجم إصابة "ميتريتا".. ومدة غيابه

السنغالي "مباي نيانغ" يجري المسحة الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن النادي الأهلي، رسميًّا، اليوم الجمعة، عن حجم إصابة الروماني ألكسندر ميتريتا، لاعب فريق الكروي الأول، ومدة غيابه عن الملاعب الفترة المقبلة.

وقال المركز الإعلامي للنادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: أثبتت الفحوصات الطبية المبدئية التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول الروماني ميتريتا، عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.

وأضاف: يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وكان "ميتريتا" قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه يوم أمس ضد الاتحاد في "ديربي جدة"، وغادر ملعب المباراة في الدقيقة الـ14 بعد سقوطه دون الاشتراك مع أي لاعب.

من جهة أخرى أكد النادي الأهلي إجراء المحترف الجديد بصفوف الفريق الكروي الأول السنغالي مباي نيانغ المسحةَ الطبية فور وصوله ظهر اليوم إلى جدة؛ تمهيدًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية خلال الأيام المقبلة.

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