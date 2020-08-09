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"الصحة" تعلن تسجيل 1599 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1428 إصابة

مكة.. "صفر وفيات" جراء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت 125 إصابة جديدة

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وشهدت مكة، تسجيل 125 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافى 80 شخصاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات في مكة 29563 حالة، منها 27473 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و567 حالة وفاة، فيما لا تزال 1523 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. "صفر وفيات" جراء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وشهدت مكة، تسجيل 125 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافى 80 شخصاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات في مكة 29563 حالة، منها 27473 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و567 حالة وفاة، فيما لا تزال 1523 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
04:37 PM

مكة.. "صفر وفيات" جراء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت 125 إصابة جديدة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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689

خلت مكة المكرمة من قائمة المدن والمحافظات التي سجلت حالات وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وشهدت مكة، تسجيل 125 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، فيما تعافى 80 شخصاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات في مكة 29563 حالة، منها 27473 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و567 حالة وفاة، فيما لا تزال 1523 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية.

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