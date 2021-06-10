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"التحالف": لم ننفذ أي عملية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى

قال: يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الأنباء الواردة باستهدافه الفرقة أولى مدرع بصنعاء، غير صحيحة.

وقال التحالف: لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف: نؤكد أن عدم القيام بأي عملية، يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": لم ننفذ أي عملية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى
سبق

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الأنباء الواردة باستهدافه الفرقة أولى مدرع بصنعاء، غير صحيحة.

وقال التحالف: لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف: نؤكد أن عدم القيام بأي عملية، يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
02:08 PM

"التحالف": لم ننفذ أي عملية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى

قال: يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الأنباء الواردة باستهدافه الفرقة أولى مدرع بصنعاء، غير صحيحة.

وقال التحالف: لم ننفذ أي عمليات عسكرية بمحيط صنعاء أو أي مدينة أخرى خلال الفترة الماضية.

وأضاف: نؤكد أن عدم القيام بأي عملية، يهدف لتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في اليمن.

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