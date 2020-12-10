النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 141 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 248 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الجوازات" تتيح إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية عبر "أبشر"

خلال فترة الـ90 يوماً.. والشروط تتضمن صلاحية جواز السفر 60 يوماً

أعلنت "الجوازات السعودية" أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وقالت "الجوازات": تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر"، خلال 90 يوماً، لمن لم تصدر له هوية مقيم وذلك وفق عدة شروط.

وأضافت: تشمل الشروط، ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، وخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

الجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجوازات" تتيح إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية عبر "أبشر"
سبق

أعلنت "الجوازات السعودية" أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وقالت "الجوازات": تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر"، خلال 90 يوماً، لمن لم تصدر له هوية مقيم وذلك وفق عدة شروط.

وأضافت: تشمل الشروط، ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، وخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:45 PM

"الجوازات" تتيح إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية عبر "أبشر"

خلال فترة الـ90 يوماً.. والشروط تتضمن صلاحية جواز السفر 60 يوماً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,509

أعلنت "الجوازات السعودية" أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

وقالت "الجوازات": تمكن هذه الخدمة أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة "أبشر"، خلال 90 يوماً، لمن لم تصدر له هوية مقيم وذلك وفق عدة شروط.

وأضافت: تشمل الشروط، ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وألا يكون العامل مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، وخلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,483
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,393
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,943

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة