تعذَّر رؤية "هلال شوال" في مناطق عدة وترقُّب لقرار المحكمة العليا

تعذَّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق، بينها حوطة سدير.

ووفقًا للمعلومات: فقد تعذَّر على لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة رؤية هلال شهر شوال للعام الحالي ١٤٤١هـ، مساء اليوم الجمعة 29 رمضان، وبذلك ينتظر أن تعلن المحكمة العليا خلال الساعات القادمة قرارها الرسمي، وفي حال تعذر الرؤية سيكون يوم غد السبت المتمم للثلاثين من رمضان، وبعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وتتحرَّى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال؛ تمهيداً لإصدار قرارها الرسمي عن موعد حلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي.