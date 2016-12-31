النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجران: أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية

خلال العام 2020م وإجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا

قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية، خدماته لـ21726 مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن إجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا؛ فيما استقبلت العيادات الخارجية للمجمع 15556 مراجعًا، وأجرت 91 جلسة تنظيم إيقاع المخ؛ لافتةً إلى إجراء 530 فحصًا إشعاعيًّا، و14628 فحصًا مخبريًّا، وصرف 52886 وصفة طبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجران: أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية
سبق

قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية، خدماته لـ21726 مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن إجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا؛ فيما استقبلت العيادات الخارجية للمجمع 15556 مراجعًا، وأجرت 91 جلسة تنظيم إيقاع المخ؛ لافتةً إلى إجراء 530 فحصًا إشعاعيًّا، و14628 فحصًا مخبريًّا، وصرف 52886 وصفة طبية.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
10:45 AM

نجران: أكثر من 21 ألف مستفيد من خدمات مجمع إرادة والصحة النفسية

خلال العام 2020م وإجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
1
243

قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية، خدماته لـ21726 مستفيدًا؛ وذلك خلال العام 2020م.

وأوضحت "صحة نجران" أن إجمالي عدد المراجعين لقسم الطوارئ 6170 مراجعًا؛ فيما استقبلت العيادات الخارجية للمجمع 15556 مراجعًا، وأجرت 91 جلسة تنظيم إيقاع المخ؛ لافتةً إلى إجراء 530 فحصًا إشعاعيًّا، و14628 فحصًا مخبريًّا، وصرف 52886 وصفة طبية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,991
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,277
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,484

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة