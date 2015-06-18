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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 180 ألف نسخة

خلال شهر رمضان.. وشملت مختلف الإصدارات من الترجمات والمصاحف

بلغ مجموع ما أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، منذ بداية الإنتاج عام 1405هـ، أكثر من (317.159.631) مليون نسخة، حتى شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1440هـ.

وأبان تقرير صادر عن المجمع، أن مجموع ما تم إنتاجه خلال شهر رمضان الماضي، بلغ (187.707) نسخ، شملت مختلف الإصدارات من المصاحف الشريفة، والأجزاء، والترجمات، والكتب، تم توزيعها على عدد من سفارات المملكة؛ لتوزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وأوضح التقرير أنه تم إنتاج (114.812) نسخة من القرآن الكريم، و(29.282) نسخة من الأجزاء؛ فيما كان عدد الترجمات (37.589) نسخة، والكتب (6.024) نسخة.

يُذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية، كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته؛ مما جعلها تنال ثقة المسلمين.

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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 180 ألف نسخة
سبق

بلغ مجموع ما أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، منذ بداية الإنتاج عام 1405هـ، أكثر من (317.159.631) مليون نسخة، حتى شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1440هـ.

وأبان تقرير صادر عن المجمع، أن مجموع ما تم إنتاجه خلال شهر رمضان الماضي، بلغ (187.707) نسخ، شملت مختلف الإصدارات من المصاحف الشريفة، والأجزاء، والترجمات، والكتب، تم توزيعها على عدد من سفارات المملكة؛ لتوزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وأوضح التقرير أنه تم إنتاج (114.812) نسخة من القرآن الكريم، و(29.282) نسخة من الأجزاء؛ فيما كان عدد الترجمات (37.589) نسخة، والكتب (6.024) نسخة.

يُذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية، كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته؛ مما جعلها تنال ثقة المسلمين.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
10:57 AM

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يوزع أكثر من 180 ألف نسخة

خلال شهر رمضان.. وشملت مختلف الإصدارات من الترجمات والمصاحف

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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بلغ مجموع ما أنتجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، منذ بداية الإنتاج عام 1405هـ، أكثر من (317.159.631) مليون نسخة، حتى شهر رمضان المبارك من العام الجاري 1440هـ.

وأبان تقرير صادر عن المجمع، أن مجموع ما تم إنتاجه خلال شهر رمضان الماضي، بلغ (187.707) نسخ، شملت مختلف الإصدارات من المصاحف الشريفة، والأجزاء، والترجمات، والكتب، تم توزيعها على عدد من سفارات المملكة؛ لتوزيعها على الجمعيات والمراكز الإسلامية.

وأوضح التقرير أنه تم إنتاج (114.812) نسخة من القرآن الكريم، و(29.282) نسخة من الأجزاء؛ فيما كان عدد الترجمات (37.589) نسخة، والكتب (6.024) نسخة.

يُذكر أن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من القرآن الكريم والترجمات ذات جودة عالية، ودقة متناهية، كما تتميز بحسن الإخراج، ووضوح الكلمات، وسلامة الحروف، ونقاء الورق والألوان، وإتقان التجليد وفخامته؛ مما جعلها تنال ثقة المسلمين.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,894
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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