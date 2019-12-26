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بطل كأس العالم يواجه ليستر سيتي.. واليونايتد في محطة نيوكاسل

الإثارة تتجدد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي

تتجدد الإثارة، مساء اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي (الجولة 19) من خلال عدة لقاءات، لعل أبرزها لقاء حامل لقب كأس العالم للأندية (بطل أوروبا في النسخة الأخيرة) فريق ليفربول بنظيره ليستر سيتي، حيث يسعى "الليفر" للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه.

على الطرف الآخر يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، ويلتقي آرسنال نظيره بورنموث.

كما يواجه تشيلسي نظيره ساوثهامتون في لقاء يسعى من خلاله الأخير لتخطي المركز الـ17 في سلم ترتيب الدوري.

الدوري الإنجليزي كأس العالم للأندية ليفربول ليستر سيتي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بطل كأس العالم يواجه ليستر سيتي.. واليونايتد في محطة نيوكاسل
سبق

تتجدد الإثارة، مساء اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي (الجولة 19) من خلال عدة لقاءات، لعل أبرزها لقاء حامل لقب كأس العالم للأندية (بطل أوروبا في النسخة الأخيرة) فريق ليفربول بنظيره ليستر سيتي، حيث يسعى "الليفر" للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه.

على الطرف الآخر يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، ويلتقي آرسنال نظيره بورنموث.

كما يواجه تشيلسي نظيره ساوثهامتون في لقاء يسعى من خلاله الأخير لتخطي المركز الـ17 في سلم ترتيب الدوري.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
02:16 PM

بطل كأس العالم يواجه ليستر سيتي.. واليونايتد في محطة نيوكاسل

الإثارة تتجدد في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تتجدد الإثارة، مساء اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي (الجولة 19) من خلال عدة لقاءات، لعل أبرزها لقاء حامل لقب كأس العالم للأندية (بطل أوروبا في النسخة الأخيرة) فريق ليفربول بنظيره ليستر سيتي، حيث يسعى "الليفر" للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي بينه وأقرب منافسيه.

على الطرف الآخر يواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، ويلتقي آرسنال نظيره بورنموث.

كما يواجه تشيلسي نظيره ساوثهامتون في لقاء يسعى من خلاله الأخير لتخطي المركز الـ17 في سلم ترتيب الدوري.

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