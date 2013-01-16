إسناد 170 طفلاً يتيماً إلى الأسر الكافلة في الرياض آخر 3 سنوات

"الحربي": خطة لاختيار الأسرة الحاضنة ثم تأهيلها لرعاية الأطفال

كشفت الإحصائية السنوية الصادرة عن ادارة الأسر الكافلة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن عدد الأيتام المسندين للأسر الكافلة "الراغبة في الاحتضان " خلال عام 2021 وصل إلى "50" طفلاً وطفلة منهم (27) من دار الحضانة الاجتماعية بالرياض و(23) من جمعية الوداد الخيرية .

وصرح المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي أن إدارة الأسر الكافلة بالرياض لديها خطة سنوية تعمل على تنفيذها وتشمل إسناد الأيتام للأسر الكافلة بعد التأكد من أهليتها للاحتضان ثم تأهيل الأسرة لرعاية الطفل اليتيم من خلال مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية الموجهة يليها المتابعة المستمرة لمدى انسجام الأيتام مع الأسرة ومساعدتهم في الحفاظ على كافة حقوقهم التي كفلها لهم الإسلام وفقاً للشروط والضوابط التي حددتها الوزارة والتي تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي لليتيم مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للأيتام المسندين للأسر الكافلة خلال الثلاث سنوات الأخيرة تجاوز الـ 170 طفلاً يتيماً.