النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

المتعة والإثارة تتجدد للملاعب السعودية مع عودة الجماهير بحذر

شهدت الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عودة الجماهير للملاعب، بعد غياب أكثر من عام بسبب فيروس كورونا.

وعادت المتعة للملاعب السعودية من خلال حضور الجماهير لمباراة الشباب والعين، والتي انتهت بخماسية للشباب مقابل هدف، وقمة مباريات الجولة التي جمعت الهلال والأهلي وانتهت بانتصار ثمين للأزرق بخماسية مقابل هدف، اقترب من خلالها الهلال لتحقيق اللقب الـ 17.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن قبل انطلاق المباراة.

كما رفع عدد من الجماهير لافتات حملت صورة ودعاء للراحل الإعلامي عادل التويجري، الذي انتقل إلى رحمة الله في آخر أيام شهر رمضان الماضي.

وكانت وزارة الرياضة قد أطلقت أمس مبادرة " صفقوا للصف الأمامي " تقديراً لأبطال الأمن والصحة.

الهلال الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي
سبق

شهدت الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عودة الجماهير للملاعب، بعد غياب أكثر من عام بسبب فيروس كورونا.

وعادت المتعة للملاعب السعودية من خلال حضور الجماهير لمباراة الشباب والعين، والتي انتهت بخماسية للشباب مقابل هدف، وقمة مباريات الجولة التي جمعت الهلال والأهلي وانتهت بانتصار ثمين للأزرق بخماسية مقابل هدف، اقترب من خلالها الهلال لتحقيق اللقب الـ 17.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن قبل انطلاق المباراة.

كما رفع عدد من الجماهير لافتات حملت صورة ودعاء للراحل الإعلامي عادل التويجري، الذي انتقل إلى رحمة الله في آخر أيام شهر رمضان الماضي.

وكانت وزارة الرياضة قد أطلقت أمس مبادرة " صفقوا للصف الأمامي " تقديراً لأبطال الأمن والصحة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
12:01 AM
اخر تعديل
21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
09:05 PM

بفخر واعتزاز.. ممر شرفي لأبطال الأمن والصحة في قمة الهلال والأهلي

المتعة والإثارة تتجدد للملاعب السعودية مع عودة الجماهير بحذر

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
17,023

شهدت الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، عودة الجماهير للملاعب، بعد غياب أكثر من عام بسبب فيروس كورونا.

وعادت المتعة للملاعب السعودية من خلال حضور الجماهير لمباراة الشباب والعين، والتي انتهت بخماسية للشباب مقابل هدف، وقمة مباريات الجولة التي جمعت الهلال والأهلي وانتهت بانتصار ثمين للأزرق بخماسية مقابل هدف، اقترب من خلالها الهلال لتحقيق اللقب الـ 17.

وشهدت مباراة الهلال والأهلي إقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن قبل انطلاق المباراة.

كما رفع عدد من الجماهير لافتات حملت صورة ودعاء للراحل الإعلامي عادل التويجري، الذي انتقل إلى رحمة الله في آخر أيام شهر رمضان الماضي.

وكانت وزارة الرياضة قد أطلقت أمس مبادرة " صفقوا للصف الأمامي " تقديراً لأبطال الأمن والصحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة