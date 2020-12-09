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"الصحة": تسجيل ١٥٩ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٢١٠ خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل ١٥٩ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٢١٠ خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، تسجيل ١٥٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي ٣٥٩٢٧٤ حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل ٢١٠ حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي ٣٤٩٦٢٤ حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ١٣ حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٦٠٠٢ حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ٣٦٤٨ والحالات الحرجة ٥٥٠ حالة.

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"الصحة": تسجيل ١٥٩ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٢١٠ خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، تسجيل ١٥٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي ٣٥٩٢٧٤ حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل ٢١٠ حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي ٣٤٩٦٢٤ حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ١٣ حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٦٠٠٢ حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ٣٦٤٨ والحالات الحرجة ٥٥٠ حالة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل ١٥٩ حالة إصابة بكورونا .. وتعافي ٢١٠ خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
9,259

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، تسجيل ١٥٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي ٣٥٩٢٧٤ حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل ٢١٠ حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي ٣٤٩٦٢٤ حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل ١٣ حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ٦٠٠٢ حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ ٣٦٤٨ والحالات الحرجة ٥٥٠ حالة.

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