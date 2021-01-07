وكان قد أكد الربيعة في وقت سابق أثناء تلقيه الجرعة الأولى أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة". وأضاف الوزير حينها: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".

وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07 تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وكان قد أكد الربيعة في وقت سابق أثناء تلقيه الجرعة الأولى أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".



وأضاف الوزير حينها: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 10:11 AM

وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا أكد في وقت سابق أنه سيكون هناك مراكز في كل المناطق





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تلقى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجرعة الثانية من لقاح كورونا.



وكان قد أكد الربيعة في وقت سابق أثناء تلقيه الجرعة الأولى أن اللقاح آمن، كاشفاً أنه "سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة".



وأضاف الوزير حينها: "المملكة حريصة على توزيع اللقاح بعدالة على المواطنين والمقيمين واليوم بداية انفراج الأزمة".