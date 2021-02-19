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باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة

رئيس البلدية: عاود ممارسة النشاط دون تصريح وقدم الطلبات الداخلية

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفاً يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري.

وأضاف: "تم رصد عدة مخالفات ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية".

وأكد "ملا" أن أمانة محافظة جدة تعمل على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظاً على الصحة العامة، مقدمة شكرها للسكان على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي (940).

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفاً يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري.

وأضاف: "تم رصد عدة مخالفات ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية".

وأكد "ملا" أن أمانة محافظة جدة تعمل على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظاً على الصحة العامة، مقدمة شكرها للسكان على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي (940).

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
03:33 PM

باب سري لدخول الزبائن.. شاهد إعادة إغلاق مقهى يقدم الشيشة بجدة

رئيس البلدية: عاود ممارسة النشاط دون تصريح وقدم الطلبات الداخلية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,166

أغلقت أمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، مقهى مخالفاً يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة في نطاق بلدية جدة التاريخية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا، أن المقهى سبق وتم إغلاقه، وعاد لممارسة النشاط بشكل مخالف ويستقبل رواد المقهى من خلال باب سري.

وأضاف: "تم رصد عدة مخالفات ومن أبرزها معاودة ممارسة النشاط دون تصريح، وتقديم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة، وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية".

وأكد "ملا" أن أمانة محافظة جدة تعمل على تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة والإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظاً على الصحة العامة، مقدمة شكرها للسكان على مشاركتهم في حماية الصحة العامة من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي (940).

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