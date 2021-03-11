باريس سان جيرمان يطيح ببرشلونة ويعبر إلى ربع النهائي.. وليفربول يتخطى لايبزيغ بثنائية

حجز باريس سان جيرمان مقعده في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من تعادله الإيجابي بهدف لهدف مع ضيفه برشلونة في اللقاء الذي أقيم الأربعاء على ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية لحساب منافسات إياب ثمن نهائي المسابقة.

افتتح النجم الفرنسي أهداف المباراة من علامة الجزاء عند الدقيقة (30) وتمكن برشلونة من تعديل النتيجة عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة التقدم لبرشلونة بإهداره ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من ضائع للشوط الأول.

وحجز الفريق الباريسي بطاقة العبور إلى ربع النهائي مستفيدًا من فوزه على أرضية الكامب نو 4-1.

وبلغ ليفربول ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين دون رد الأربعاء في إياب ثمن النهائي على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عاصمة المجر.

ووقع كل من النجم المصري محمد صلاح (70) والسنغالي ساديو مانيه (74) هدفي الفريق الإنجليزي.

وكان ليفربول فاز ذهابًا بالنتيجة ذاتها في الملعب نفسه بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتعقيدات السفر بين الدول الأوروبية.