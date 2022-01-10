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"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وتساقُط ثلوج وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الاثنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والشرقية والجوف وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع النخل والعلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والمنجور والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما والبدع والمعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار وحقل وعلقان ومقنا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وتساقُط ثلوج وضباب مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والشرقية والجوف وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع النخل والعلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والمنجور والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما والبدع والمعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار وحقل وعلقان ومقنا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:20 AM

"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار رعدية وتساقُط ثلوج وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والشرقية والجوف وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع والحناكية والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع النخل والعلا والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك باستمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والمنجور والوجه وأملج وضباء ونيوم شرما والبدع والمعظم وتبوك وتيماء وحالة عمار وحقل وعلقان ومقنا، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين، فيما تشهد تساقط ثلوج على جبل اللوز وعلقان حتى التاسعة صباحًا.

وتشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ11.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

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