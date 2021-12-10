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13 قتيلاً حصيلة أولية لضحايا انفجار مستودع أسلحة لحماس بمخيم جنوب لبنان

أحد السكان: ارتج منزلنا وخرج الناس للشارع خوفًا.. وتوالت الانفجارات

وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وسكان لوكالة فرانس برس.

وتفصيلاً، أسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أفاد مراسل "العربية" بمقتل 13 شخصًا في حصيلة أولية.

وقال سكان في المخيم لـ"فرانس برس" إن انفجارًا ضخمًا وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور؛ اندلعت إثره نيران ضخمة، وسمع سكان في صور دوي الانفجار.

من جانبه، صرَّح مصدر عسكري بأن حريقًا في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدى إلى وقوع الانفجار الضخم، مشيرًا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن.

إلى ذلك قالت مهى، إحدى سكان المخيم: "فجأة وقع انفجار؛ ارتج منزلنا؛ خرج الناس إلى الشارع خوفًا". مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دوي الانفجار الأول.

وكلف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع؛ وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًّا على المنطقة المحيطة بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، ومنع الدخول والخروج من المخيم.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالي، حيث تعمل على نقل المصابين، فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

وأكدت التقارير الواردة من لبنان وقوع عدد من الإصابات من جراء الانفجار داخل مخيم برج الشمالي في مدينة صور، حيث أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا من جراء الحريق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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13 قتيلاً حصيلة أولية لضحايا انفجار مستودع أسلحة لحماس بمخيم جنوب لبنان
سبق

وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وسكان لوكالة فرانس برس.

وتفصيلاً، أسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أفاد مراسل "العربية" بمقتل 13 شخصًا في حصيلة أولية.

وقال سكان في المخيم لـ"فرانس برس" إن انفجارًا ضخمًا وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور؛ اندلعت إثره نيران ضخمة، وسمع سكان في صور دوي الانفجار.

من جانبه، صرَّح مصدر عسكري بأن حريقًا في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدى إلى وقوع الانفجار الضخم، مشيرًا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن.

إلى ذلك قالت مهى، إحدى سكان المخيم: "فجأة وقع انفجار؛ ارتج منزلنا؛ خرج الناس إلى الشارع خوفًا". مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دوي الانفجار الأول.

وكلف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع؛ وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًّا على المنطقة المحيطة بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، ومنع الدخول والخروج من المخيم.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالي، حيث تعمل على نقل المصابين، فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

وأكدت التقارير الواردة من لبنان وقوع عدد من الإصابات من جراء الانفجار داخل مخيم برج الشمالي في مدينة صور، حيث أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا من جراء الحريق.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:59 PM

13 قتيلاً حصيلة أولية لضحايا انفجار مستودع أسلحة لحماس بمخيم جنوب لبنان

أحد السكان: ارتج منزلنا وخرج الناس للشارع خوفًا.. وتوالت الانفجارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع انفجار ضخم مساء الجمعة في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لحركة حماس بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وفق ما ذكر مصدر عسكري وسكان لوكالة فرانس برس.

وتفصيلاً، أسفر الانفجار عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فيما أفاد مراسل "العربية" بمقتل 13 شخصًا في حصيلة أولية.

وقال سكان في المخيم لـ"فرانس برس" إن انفجارًا ضخمًا وقع قرب مسجد تابع لحركة حماس في مخيم برج الشمالي قرب مدينة صور؛ اندلعت إثره نيران ضخمة، وسمع سكان في صور دوي الانفجار.

من جانبه، صرَّح مصدر عسكري بأن حريقًا في مستودع ذخيرة وأسلحة ومواد غذائية تابع لحركة حماس أدى إلى وقوع الانفجار الضخم، مشيرًا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لم تتضح حتى الآن.

إلى ذلك قالت مهى، إحدى سكان المخيم: "فجأة وقع انفجار؛ ارتج منزلنا؛ خرج الناس إلى الشارع خوفًا". مشيرة إلى سماع "أصوات انفجارات متتالية بعد دوي الانفجار الأول.

وكلف النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان، القاضي رهيف رمضان، الأجهزة الأمنية وكذلك خبراء متفجرات للكشف على المستودع؛ وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًّا على المنطقة المحيطة بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، ومنع الدخول والخروج من المخيم.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالي، حيث تعمل على نقل المصابين، فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

وأكدت التقارير الواردة من لبنان وقوع عدد من الإصابات من جراء الانفجار داخل مخيم برج الشمالي في مدينة صور، حيث أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصًا من جراء الحريق.

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