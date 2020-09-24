النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

عبر أهالي منطقة عسير، عن فرحتهم باليوم الوطني التسعين، من خلال نشر رسائل تهنئة عبر الحائط الإلكتروني لمبنى أمانة المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن ذلك مبادرة مجتمعية من الأمانة ليتمكن أفراد وأهالي المنطقة من المشاركة دون عناء.

وأضاف أن هذه الطريقة قد تُستخدم في فعاليات وطنية أخرى، مشيدًا بمدى تفاعل الأهالي وحرصهم على المشاركة وتأكيد الفرحة بالولاء والاعتزاز بهذا الوطن العظيم في يومه الوطني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
سبق

عبر أهالي منطقة عسير، عن فرحتهم باليوم الوطني التسعين، من خلال نشر رسائل تهنئة عبر الحائط الإلكتروني لمبنى أمانة المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن ذلك مبادرة مجتمعية من الأمانة ليتمكن أفراد وأهالي المنطقة من المشاركة دون عناء.

وأضاف أن هذه الطريقة قد تُستخدم في فعاليات وطنية أخرى، مشيدًا بمدى تفاعل الأهالي وحرصهم على المشاركة وتأكيد الفرحة بالولاء والاعتزاز بهذا الوطن العظيم في يومه الوطني.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
07:21 PM

أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

A A A
رائد القرفي - عسير
0
71

عبر أهالي منطقة عسير، عن فرحتهم باليوم الوطني التسعين، من خلال نشر رسائل تهنئة عبر الحائط الإلكتروني لمبنى أمانة المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن ذلك مبادرة مجتمعية من الأمانة ليتمكن أفراد وأهالي المنطقة من المشاركة دون عناء.

وأضاف أن هذه الطريقة قد تُستخدم في فعاليات وطنية أخرى، مشيدًا بمدى تفاعل الأهالي وحرصهم على المشاركة وتأكيد الفرحة بالولاء والاعتزاز بهذا الوطن العظيم في يومه الوطني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,323
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,107
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,025
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,808

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف
إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة