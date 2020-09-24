أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية

عبر أهالي منطقة عسير، عن فرحتهم باليوم الوطني التسعين، من خلال نشر رسائل تهنئة عبر الحائط الإلكتروني لمبنى أمانة المنطقة.



وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن ذلك مبادرة مجتمعية من الأمانة ليتمكن أفراد وأهالي المنطقة من المشاركة دون عناء.



وأضاف أن هذه الطريقة قد تُستخدم في فعاليات وطنية أخرى، مشيدًا بمدى تفاعل الأهالي وحرصهم على المشاركة وتأكيد الفرحة بالولاء والاعتزاز بهذا الوطن العظيم في يومه الوطني.