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النائب العام: سنتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة.

لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل وخدمة الوطن

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل، وبما يخدم مصلحة الوطن.

وأضاف أن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وقّع مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.

وتضمّنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

وأكد الشيخ "المعجب" أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

من جانبه نوه الدكتور "آل الشيخ" إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً أهمية التعاون معها في هذه المرحلة، منوهاً بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة ووزارة التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النائب العام: سنتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة.
سبق

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل، وبما يخدم مصلحة الوطن.

وأضاف أن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وقّع مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.

وتضمّنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

وأكد الشيخ "المعجب" أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

من جانبه نوه الدكتور "آل الشيخ" إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً أهمية التعاون معها في هذه المرحلة، منوهاً بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة ووزارة التعليم.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:41 PM

النائب العام: سنتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة.

لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل وخدمة الوطن

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
2,496

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن النيابة العامة ستتصدى بحزم وقوة لكل من يسيء للمعلم والمعلمة، لما يحملانه من مسؤولية عظيمة في تربية أجيال المستقبل، وبما يخدم مصلحة الوطن.

وأضاف أن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وقّع مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.

وتضمّنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

وأكد الشيخ "المعجب" أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده المملكة في المجالات كافة بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

من جانبه نوه الدكتور "آل الشيخ" إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً أهمية التعاون معها في هذه المرحلة، منوهاً بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤولي النيابة العامة ووزارة التعليم.

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