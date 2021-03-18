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"أمانة عسير" تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراض لـ585 مواطنًا

لمن صدرت لهم أوامر ملكية من المرابطين وذوي الشهداء والمصابين

تعتزم أمانة منطقة عسير توزيع الدفعة الثانية للذين تقدموا بطلب منحهم في أمانة المنطقة بمدينة أبها من المشاركين ضمن القوات السعودية المرابطة في دولتي سوريا والأردن، وكذلك منح ذوي الشهداء والمصابين والأشخاص الصادرة لهم أوامر صريحة بالمنح، وكذلك المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف بناءً على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 585 مواطنًا لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراضٍ من المرابطين ضمن القوات السعودية في دولتي سوريا والأردن أو ذوي الشهداء والمصابين أو أصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة التي تقرر موعدها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ.

وأفاد الحميدي بأنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية فيما سيتم تقسيم الممنوحين إلى دفعات بحيث تكون كل دفعة 20 شخصًا حسب أولوية تقديم الطلب وستكون بداية التوزيع على النحو التالي:

1ـ المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ للشهداء والمصابين وكذلك للمشاركين في تطهير الحرم وأصحاب الأوامر السامية الصريحة والمجموع الكلي 85 شخصًا، وسيبدأ التوزيع من الساعة 9 صباحًا، وسيسحب لكل نصف ساعة عدد 20 شخصًا حسب الترتيب.

2ـ المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق 16/ 8/ 1442هـ للأفراد المشاركين في القوات السعودية في الأردن وسوريا بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيسحب من الرقم 1 إلى 125 حسب الترتيب، وسيتم السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

3ـ المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق17/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 126 إلى الرقم 253 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

4- المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق18/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 254 إلى الرقم 381 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

5- المجموعة الخامسة يوم الخميس الموافق 19/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 382 إلى الرقم 500 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

وفي ذات السياق، نوهت أمانة المنطقة بأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية في مقر الساحة الشعبية بجوار مبنى الجوازات سابقًا، موضحةً للجميع أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بالسحب، مؤكدةً أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال، مهيبةً بالجميع من الحضور والقائمين بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة حسب التعليمات، والحرص على وجود تطبيق توكلنا، والحضور في الأوقات المحددة حسب ما هو موضح مُسبقًا.

أمانة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة عسير" تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراض لـ585 مواطنًا
سبق

تعتزم أمانة منطقة عسير توزيع الدفعة الثانية للذين تقدموا بطلب منحهم في أمانة المنطقة بمدينة أبها من المشاركين ضمن القوات السعودية المرابطة في دولتي سوريا والأردن، وكذلك منح ذوي الشهداء والمصابين والأشخاص الصادرة لهم أوامر صريحة بالمنح، وكذلك المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف بناءً على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 585 مواطنًا لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراضٍ من المرابطين ضمن القوات السعودية في دولتي سوريا والأردن أو ذوي الشهداء والمصابين أو أصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة التي تقرر موعدها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ.

وأفاد الحميدي بأنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية فيما سيتم تقسيم الممنوحين إلى دفعات بحيث تكون كل دفعة 20 شخصًا حسب أولوية تقديم الطلب وستكون بداية التوزيع على النحو التالي:

1ـ المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ للشهداء والمصابين وكذلك للمشاركين في تطهير الحرم وأصحاب الأوامر السامية الصريحة والمجموع الكلي 85 شخصًا، وسيبدأ التوزيع من الساعة 9 صباحًا، وسيسحب لكل نصف ساعة عدد 20 شخصًا حسب الترتيب.

2ـ المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق 16/ 8/ 1442هـ للأفراد المشاركين في القوات السعودية في الأردن وسوريا بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيسحب من الرقم 1 إلى 125 حسب الترتيب، وسيتم السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

3ـ المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق17/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 126 إلى الرقم 253 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

4- المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق18/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 254 إلى الرقم 381 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

5- المجموعة الخامسة يوم الخميس الموافق 19/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 382 إلى الرقم 500 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

وفي ذات السياق، نوهت أمانة المنطقة بأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية في مقر الساحة الشعبية بجوار مبنى الجوازات سابقًا، موضحةً للجميع أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بالسحب، مؤكدةً أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال، مهيبةً بالجميع من الحضور والقائمين بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة حسب التعليمات، والحرص على وجود تطبيق توكلنا، والحضور في الأوقات المحددة حسب ما هو موضح مُسبقًا.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
02:39 PM

"أمانة عسير" تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراض لـ585 مواطنًا

لمن صدرت لهم أوامر ملكية من المرابطين وذوي الشهداء والمصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تعتزم أمانة منطقة عسير توزيع الدفعة الثانية للذين تقدموا بطلب منحهم في أمانة المنطقة بمدينة أبها من المشاركين ضمن القوات السعودية المرابطة في دولتي سوريا والأردن، وكذلك منح ذوي الشهداء والمصابين والأشخاص الصادرة لهم أوامر صريحة بالمنح، وكذلك المشاركين في تطهير الحرم المكي الشريف بناءً على ما صدر من توجيهات من المقام السامي، وبمتابعة مستمرة من الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الأمانة تعتزم البدء في إجراءات القرعة العلنية لمنح 585 مواطنًا لمن صدرت لهم أوامر ملكية تقتضي بمنحهم أراضٍ من المرابطين ضمن القوات السعودية في دولتي سوريا والأردن أو ذوي الشهداء والمصابين أو أصحاب المنح الصريحة، وذلك بالقرعة التي تقرر موعدها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ.

وأفاد الحميدي بأنه سيتم توزيع المنح بنظام القرعة العلنية فيما سيتم تقسيم الممنوحين إلى دفعات بحيث تكون كل دفعة 20 شخصًا حسب أولوية تقديم الطلب وستكون بداية التوزيع على النحو التالي:

1ـ المجموعة الأولى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1442هـ للشهداء والمصابين وكذلك للمشاركين في تطهير الحرم وأصحاب الأوامر السامية الصريحة والمجموع الكلي 85 شخصًا، وسيبدأ التوزيع من الساعة 9 صباحًا، وسيسحب لكل نصف ساعة عدد 20 شخصًا حسب الترتيب.

2ـ المجموعة الثانية يوم الاثنين الموافق 16/ 8/ 1442هـ للأفراد المشاركين في القوات السعودية في الأردن وسوريا بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيسحب من الرقم 1 إلى 125 حسب الترتيب، وسيتم السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

3ـ المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء الموافق17/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 126 إلى الرقم 253 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

4- المجموعة الرابعة يوم الأربعاء الموافق18/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 254 إلى الرقم 381 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

5- المجموعة الخامسة يوم الخميس الموافق 19/ 8 / 1442هـ، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، وسيتم السحب من رقم 382 إلى الرقم 500 حسب الترتيب، وسيكون السحب لكل نصف ساعة 20 شخصًا.

وفي ذات السياق، نوهت أمانة المنطقة بأن اللجنة ستقوم بالسحب للجميع بالقرعة العلنية في مقر الساحة الشعبية بجوار مبنى الجوازات سابقًا، موضحةً للجميع أن من يحضر سيقوم بالسحب عن نفسه أو وكيل عنه بموجب وكالة تخوله بالسحب، مؤكدةً أن من لم يحضر فستقوم اللجنة بالسحب عنه، كما أكدت اللجنة على ضرورة إحضار نسخة واضحة من الهوية الوطنية مسجل عليها رقم الجوال، مهيبةً بالجميع من الحضور والقائمين بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة حسب التعليمات، والحرص على وجود تطبيق توكلنا، والحضور في الأوقات المحددة حسب ما هو موضح مُسبقًا.

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