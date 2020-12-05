النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. متحف "الضويحي" يضم 11 ألف قطعة أثرية لتراث المملكة

يعد شاهداً على الماضي والحضارة العريقة بمحافظة "الزلفي"

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي يقوم بها متحف عبدالرحمن بن حمود الضويحي للتراث والموروث الشعبي بمحافظة الزلفي، في التعريف بتراث المحافظة وحمايته من الاندثار، فضلاً عن دوره في ربط الشباب بتاريخ وماضي الأجداد، من خلال آلاف المقتنيات التي يضمها المتحف وتمثل تراث وتاريخ إنسان هذه الأرض، من خلال المتحف الذي يعد الأول رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الوطني، ومن من أهم معالم السياحة التراثية بالنسبة لأهالي وزوار المحافظة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويحوي المتحف عدداً من الخناجر القديمة وأنواعاً من السيوف والبنادق، إضافة إلى الأدوات الفنية والموسيقية القديمة، وبعض النسخ من الصحف السعودية والمجلات العربية والكتب القديمة.

وكشف سليمان الضويحي في حديث لـ"سبق" أن متحف الضويحي يروي تاريخ الزلفي القديم، ويضم بين جنباته أكثر من 11 ألف قطعة تراثية مختلفة من المقتنيات والقطع التراثية من الأدوات المنزلية القديمة والحلي التي تتزين بها المرأة المصنوعة من الفضة، علاوة على الملابس بكافة أنواعها متوزعة على 24 قسم بالمتحف.

ونوه بالنقلة النوعية والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكداً أن رؤية 2030 أسهمت في التعريف بحضارة المملكة من خلال مستهدفاتها في الانفتاح على العالم.

وأوضح أن المتحف وعلى مدى أكثر من عقدين، استطاع جمع الآلاف من القطع والمقتنيات التراثية والأثرية في متحفه شرق مركز علقة بمحافظة الزلفي في منطقة الرياض، سواء من النحاسيات والفخاريات والمصنوعات الخزفية والأعمال اليدوية المصنوعة من الخوص وجريد النخيل، إضافة إلى العديد من العملات النقدية التي يعود تاريخ بعضها إلى عصور الخلافة والدول الإسلامية والعربية والمؤسس الملك عبدالعزيز.

وبين "الضويحي" أن المتحف يشارك في العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، ومنها ذكرى اليوم الوطني، وكذلك الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف الخاصة، كما يحظى بزيارة أكثر من 10 آلاف زائر شهرياً ويقدم برنامجاً خاصاً للاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والترفيهية.

ودعا في ختام حديثه المواطنين والمقيمين بزيارة المتحف والتعرف على مقتنياته، منوهاً إلى أنه يستقبل الزوار بمختلف الأعمار مجاناً ويسعد بزيارة الجميع.

متحف الضويحي محافظة الزلفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. متحف "الضويحي" يضم 11 ألف قطعة أثرية لتراث المملكة
سبق

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي يقوم بها متحف عبدالرحمن بن حمود الضويحي للتراث والموروث الشعبي بمحافظة الزلفي، في التعريف بتراث المحافظة وحمايته من الاندثار، فضلاً عن دوره في ربط الشباب بتاريخ وماضي الأجداد، من خلال آلاف المقتنيات التي يضمها المتحف وتمثل تراث وتاريخ إنسان هذه الأرض، من خلال المتحف الذي يعد الأول رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الوطني، ومن من أهم معالم السياحة التراثية بالنسبة لأهالي وزوار المحافظة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويحوي المتحف عدداً من الخناجر القديمة وأنواعاً من السيوف والبنادق، إضافة إلى الأدوات الفنية والموسيقية القديمة، وبعض النسخ من الصحف السعودية والمجلات العربية والكتب القديمة.

وكشف سليمان الضويحي في حديث لـ"سبق" أن متحف الضويحي يروي تاريخ الزلفي القديم، ويضم بين جنباته أكثر من 11 ألف قطعة تراثية مختلفة من المقتنيات والقطع التراثية من الأدوات المنزلية القديمة والحلي التي تتزين بها المرأة المصنوعة من الفضة، علاوة على الملابس بكافة أنواعها متوزعة على 24 قسم بالمتحف.

ونوه بالنقلة النوعية والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكداً أن رؤية 2030 أسهمت في التعريف بحضارة المملكة من خلال مستهدفاتها في الانفتاح على العالم.

وأوضح أن المتحف وعلى مدى أكثر من عقدين، استطاع جمع الآلاف من القطع والمقتنيات التراثية والأثرية في متحفه شرق مركز علقة بمحافظة الزلفي في منطقة الرياض، سواء من النحاسيات والفخاريات والمصنوعات الخزفية والأعمال اليدوية المصنوعة من الخوص وجريد النخيل، إضافة إلى العديد من العملات النقدية التي يعود تاريخ بعضها إلى عصور الخلافة والدول الإسلامية والعربية والمؤسس الملك عبدالعزيز.

وبين "الضويحي" أن المتحف يشارك في العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، ومنها ذكرى اليوم الوطني، وكذلك الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف الخاصة، كما يحظى بزيارة أكثر من 10 آلاف زائر شهرياً ويقدم برنامجاً خاصاً للاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والترفيهية.

ودعا في ختام حديثه المواطنين والمقيمين بزيارة المتحف والتعرف على مقتنياته، منوهاً إلى أنه يستقبل الزوار بمختلف الأعمار مجاناً ويسعد بزيارة الجميع.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
05:45 PM

بالفيديو.. متحف "الضويحي" يضم 11 ألف قطعة أثرية لتراث المملكة

يعد شاهداً على الماضي والحضارة العريقة بمحافظة "الزلفي"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
155

رصدت عدسة "سبق" الجهود التي يقوم بها متحف عبدالرحمن بن حمود الضويحي للتراث والموروث الشعبي بمحافظة الزلفي، في التعريف بتراث المحافظة وحمايته من الاندثار، فضلاً عن دوره في ربط الشباب بتاريخ وماضي الأجداد، من خلال آلاف المقتنيات التي يضمها المتحف وتمثل تراث وتاريخ إنسان هذه الأرض، من خلال المتحف الذي يعد الأول رسميا من قبل وزارة السياحة والتراث الوطني، ومن من أهم معالم السياحة التراثية بالنسبة لأهالي وزوار المحافظة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ويحوي المتحف عدداً من الخناجر القديمة وأنواعاً من السيوف والبنادق، إضافة إلى الأدوات الفنية والموسيقية القديمة، وبعض النسخ من الصحف السعودية والمجلات العربية والكتب القديمة.

وكشف سليمان الضويحي في حديث لـ"سبق" أن متحف الضويحي يروي تاريخ الزلفي القديم، ويضم بين جنباته أكثر من 11 ألف قطعة تراثية مختلفة من المقتنيات والقطع التراثية من الأدوات المنزلية القديمة والحلي التي تتزين بها المرأة المصنوعة من الفضة، علاوة على الملابس بكافة أنواعها متوزعة على 24 قسم بالمتحف.

ونوه بالنقلة النوعية والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة، مؤكداً أن رؤية 2030 أسهمت في التعريف بحضارة المملكة من خلال مستهدفاتها في الانفتاح على العالم.

وأوضح أن المتحف وعلى مدى أكثر من عقدين، استطاع جمع الآلاف من القطع والمقتنيات التراثية والأثرية في متحفه شرق مركز علقة بمحافظة الزلفي في منطقة الرياض، سواء من النحاسيات والفخاريات والمصنوعات الخزفية والأعمال اليدوية المصنوعة من الخوص وجريد النخيل، إضافة إلى العديد من العملات النقدية التي يعود تاريخ بعضها إلى عصور الخلافة والدول الإسلامية والعربية والمؤسس الملك عبدالعزيز.

وبين "الضويحي" أن المتحف يشارك في العديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، ومنها ذكرى اليوم الوطني، وكذلك الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف الخاصة، كما يحظى بزيارة أكثر من 10 آلاف زائر شهرياً ويقدم برنامجاً خاصاً للاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والترفيهية.

ودعا في ختام حديثه المواطنين والمقيمين بزيارة المتحف والتعرف على مقتنياته، منوهاً إلى أنه يستقبل الزوار بمختلف الأعمار مجاناً ويسعد بزيارة الجميع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,338
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,153
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة