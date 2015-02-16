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العراق.. إقليم كردستان يرفض قرار المحكمة الاتحادية بتسليم كامل إنتاج النفط للحكومة

اعتبر أنه غير عادل ولا دستوري

رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الأربعاء، أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

واعتبرت حكومة كردستان في بيان أن "قرار المحكمة العليا غير عادل وغير دستوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحت أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية؛ لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

وأضافت أن حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.

وألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكومة الإقليم أمس بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

العراق المحكمة الاتحادية

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العراق.. إقليم كردستان يرفض قرار المحكمة الاتحادية بتسليم كامل إنتاج النفط للحكومة
سبق

رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الأربعاء، أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

واعتبرت حكومة كردستان في بيان أن "قرار المحكمة العليا غير عادل وغير دستوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحت أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية؛ لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

وأضافت أن حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.

وألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكومة الإقليم أمس بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
02:53 PM

العراق.. إقليم كردستان يرفض قرار المحكمة الاتحادية بتسليم كامل إنتاج النفط للحكومة

اعتبر أنه غير عادل ولا دستوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الأربعاء، أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

واعتبرت حكومة كردستان في بيان أن "قرار المحكمة العليا غير عادل وغير دستوري، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحت أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية؛ لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

وأضافت أن حكومة إقليم كردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن.

وألزمت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، حكومة الإقليم أمس بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.

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