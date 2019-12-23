الطائي : الجزائري "سعيود" لا يزال في قطر من أجل العلاج

قال إن مشاركة اللاعب خاضعة لشفائه التام

أوضحت إدارة نادي الطائي، اليوم الأربعاء، أن لاعب الفريق الكروي الأول الجزائري أمير سعيود بقي في قطر بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب، لعلاج إصابته بإشراف طبيب المنتخب الجزائري الذي يعمل في مركز سباير للإصابات الرياضية في الدوحة، وذلك عبر بيان صحفي بثه حساب النادي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي.



وتابع النادي في بيانه: "تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، ولرغبته تمت الموافقة على التحاقه بالمعسكر بعد التنسيق مع مدرب الفريق، وشارك اللاعب في المباراة الأولى للبطولة وهو مصاب، وتم استبداله وإراحته في بقية المباريات حتى المباراة النهائية التي شارك فيها احتياطيًا بعد أن أعطي مسكنات لتخفيف ألم الإصابة".



وأضاف : "بعد النهائي تم التواصل مع اللاعب، وطلب عرضه على مراكز متخصصة في قطر وأخذ أشعة رنين مغناطيسي، حيث تأكدت إصابته بما يتطلب علاجه، وتم التواصل مع طبيب المنتخب الجزائري، ورأى الجهازان الفني والطبي في النادي، أن يبقى في قطر لعلاج إصابته بإشراف طبيب المنتخب الجزائري، وفي مركز يعد أحد المراكز المتطورة عالميًا لعلاج الإصابات الرياضية، حتى اكتمال شفائه تمامًا".



وأكد النادي الشمالي أن قرار مشاركة اللاعب، خاضع لشفائه التام.