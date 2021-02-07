النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اتركوا الكونجرس يقرر".."بايدن" يرفض التعليق على محاكمة "ترامب"

اعتبر أنه ليست هناك حاجة في حصول سلفه على إحاطات استخبارية

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد التعليق على إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، التي تجري بعد غد.

وردًّا على سؤال مذيعة شبكة "سي بي إس": "لو كنت الآن عضوًا في مجلس الشيوخ هل كنت ستصوّت لإدانته"؟ قال "بايدن": "لقد شاهدت مثل الجميع ما حدث عند الهجوم على الكونغرس، ولكنني لست عضوًا في الكونغرس الآن. لنترك الأعضاء الحاليين يتخذون القرار".

وكرر الرئيس الأمريكي رأيه في منع "ترامب" من الحصول على تقارير استخباراتية، وقال: "أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة لحصوله على الإحاطة الاستخباراتية. ما القيمة التي سنستفيد منها بإعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره؟ بخلاف حقيقة أنه قد ينزلق ويقول شيئًا ما؟"، وفقًا لقناة "الشرق".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"اتركوا الكونجرس يقرر".."بايدن" يرفض التعليق على محاكمة "ترامب"
سبق

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد التعليق على إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، التي تجري بعد غد.

وردًّا على سؤال مذيعة شبكة "سي بي إس": "لو كنت الآن عضوًا في مجلس الشيوخ هل كنت ستصوّت لإدانته"؟ قال "بايدن": "لقد شاهدت مثل الجميع ما حدث عند الهجوم على الكونغرس، ولكنني لست عضوًا في الكونغرس الآن. لنترك الأعضاء الحاليين يتخذون القرار".

وكرر الرئيس الأمريكي رأيه في منع "ترامب" من الحصول على تقارير استخباراتية، وقال: "أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة لحصوله على الإحاطة الاستخباراتية. ما القيمة التي سنستفيد منها بإعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره؟ بخلاف حقيقة أنه قد ينزلق ويقول شيئًا ما؟"، وفقًا لقناة "الشرق".

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
09:25 PM

"اتركوا الكونجرس يقرر".."بايدن" يرفض التعليق على محاكمة "ترامب"

اعتبر أنه ليست هناك حاجة في حصول سلفه على إحاطات استخبارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
199

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد التعليق على إجراءات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، التي تجري بعد غد.

وردًّا على سؤال مذيعة شبكة "سي بي إس": "لو كنت الآن عضوًا في مجلس الشيوخ هل كنت ستصوّت لإدانته"؟ قال "بايدن": "لقد شاهدت مثل الجميع ما حدث عند الهجوم على الكونغرس، ولكنني لست عضوًا في الكونغرس الآن. لنترك الأعضاء الحاليين يتخذون القرار".

وكرر الرئيس الأمريكي رأيه في منع "ترامب" من الحصول على تقارير استخباراتية، وقال: "أعتقد فقط أنه ليست هناك حاجة لحصوله على الإحاطة الاستخباراتية. ما القيمة التي سنستفيد منها بإعطائه إحاطة استخباراتية؟ ما هو تأثيره؟ بخلاف حقيقة أنه قد ينزلق ويقول شيئًا ما؟"، وفقًا لقناة "الشرق".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,909
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,378
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,507
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,293

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة