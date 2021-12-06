تطبيق ترجمة شهير يكشف ما فعله "تيك توك" و"لعبة الحبار" في مستخدميه خلال 2021

كشف تطبيق "ديولينجو" الشهير للترجمة، ما فعله تطبيق "تيك توك" والمسلسلات الشهيرة مثل "لعبة الحبار"، بمستخدميه خلال عام 2021.

وأشار تطبيق "ديولينجو"، في إحصائية نشرها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "تيك توك" و"لعبة الحبار" ومسلسلات أخرى، ألهمت الكثير من المستخدمين خلال عام 2021، لتَعلُّم لغات جديدة.

ولفت موقع تعلم اللغات الشهير، إلى أن عبارة العام التي حرص الجميع على ترجمتها، هي "أنا مرهق عقليًّا" والتي كانت جزءًا من دورة اللغة اليابانية، والتي تكشف حرص المستخدمين على تعلم لغات جديدة.

وذكرت الإحصائية أن أكبر 5 لغات حَرص مستخدميها على تعلمها، كانت الإسبانية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والألمانية، بالإضافة إلى ازدياد شعبية اللغة الكورية والرغبة في تعلمها من جميع أنحاء العالم، عقب عرض مسلسل "لعبة الحبار".

وقالت الإحصائية إن نسبة 29% من المستخدمين يتعلمون لغات جديدة لاستخدامها في مقاطع الفيديو الخاصة بهم على "تيك توك"؛ فيما أوضحت أن نسبة 37% تعلموا الإسبانية بعد مشاهدة مسلسل "لا كاسا دي بابل"، و28% تعلموا الكورية بعد مسلسل "لعبة الحبار"، و20% تعلموا الفرنسية بعد مشاهدة مسلسل "إميلي في باريس".