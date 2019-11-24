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بالفيديو.. "إيمان معتصم": دعم ولي العهد مكّن المرأة السعودية من العمل والمشاركة بخدمة ضيوف الرحمن

يقدّم خدمات متميزة ووسط إجراءات احترازية

أكّدت إيمان معتصم مقدم مشرفة الرحلات بقطار الحرمين السريع، أن دعم ومساندة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مكّن المرأة السعودية من العمل بكل حرية، والمشاركة الفاعلة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن دعاء وشكر الحجاج والمعتمرين لها ولزميلاتها أثناء خدمتهم على متن القطار شرف كبير.

وقالت في تصريح بالفيديو وثقته "سبق"، على متن إحدى الرحلات المغادرة، اليوم الأربعاء، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: إن قطار الحرمين مشروع ضخم يسّر على الحجاج والمعتمرين التنقل بين الحرمين في غضون ساعتين، حيث تستغرق الرحلة قرابة الساعتين وخمس عشرة دقيقة.

وبيّنت "إيمان" أن الحجاج والمعتمرين يفضلون القطار على الطائرة؛ نظراً لسرعة الإجراءات والتكلفة البسيطة، موضحة أن كل رحلة تنقل أكثر من 400 راكب وسط خدمات متميزة وإجراءات احترازية تضمن سلامتهم.

وعن الدعم الذي تجده المرأة السعودية العاملة في مختلف المجالات قالت: إن المرأة الآن نالت جميع حقوقها، وتجد عناية فائقة من المسؤولين بالدولة في إطار توجيهات ودعم القيادة، وهذا يُحمّل المرأة دورًا كبيرًا في أن تكون على قدر المسؤولية في إتقان العمل بما يحقق التطلعات.

ورفعت مشرفة الرحلات بقطار الحرمين الأستاذة إيمان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء المناسك والزيارة للمدينة المنورة، سائلةً الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدمها، وأن يحفظ قيادتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

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بالفيديو.. "إيمان معتصم": دعم ولي العهد مكّن المرأة السعودية من العمل والمشاركة بخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أكّدت إيمان معتصم مقدم مشرفة الرحلات بقطار الحرمين السريع، أن دعم ومساندة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مكّن المرأة السعودية من العمل بكل حرية، والمشاركة الفاعلة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن دعاء وشكر الحجاج والمعتمرين لها ولزميلاتها أثناء خدمتهم على متن القطار شرف كبير.

وقالت في تصريح بالفيديو وثقته "سبق"، على متن إحدى الرحلات المغادرة، اليوم الأربعاء، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: إن قطار الحرمين مشروع ضخم يسّر على الحجاج والمعتمرين التنقل بين الحرمين في غضون ساعتين، حيث تستغرق الرحلة قرابة الساعتين وخمس عشرة دقيقة.

وبيّنت "إيمان" أن الحجاج والمعتمرين يفضلون القطار على الطائرة؛ نظراً لسرعة الإجراءات والتكلفة البسيطة، موضحة أن كل رحلة تنقل أكثر من 400 راكب وسط خدمات متميزة وإجراءات احترازية تضمن سلامتهم.

وعن الدعم الذي تجده المرأة السعودية العاملة في مختلف المجالات قالت: إن المرأة الآن نالت جميع حقوقها، وتجد عناية فائقة من المسؤولين بالدولة في إطار توجيهات ودعم القيادة، وهذا يُحمّل المرأة دورًا كبيرًا في أن تكون على قدر المسؤولية في إتقان العمل بما يحقق التطلعات.

ورفعت مشرفة الرحلات بقطار الحرمين الأستاذة إيمان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء المناسك والزيارة للمدينة المنورة، سائلةً الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدمها، وأن يحفظ قيادتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
05:11 PM

بالفيديو.. "إيمان معتصم": دعم ولي العهد مكّن المرأة السعودية من العمل والمشاركة بخدمة ضيوف الرحمن

يقدّم خدمات متميزة ووسط إجراءات احترازية

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,662

أكّدت إيمان معتصم مقدم مشرفة الرحلات بقطار الحرمين السريع، أن دعم ومساندة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مكّن المرأة السعودية من العمل بكل حرية، والمشاركة الفاعلة في شرف خدمة ضيوف الرحمن، مشيرةً إلى أن دعاء وشكر الحجاج والمعتمرين لها ولزميلاتها أثناء خدمتهم على متن القطار شرف كبير.

وقالت في تصريح بالفيديو وثقته "سبق"، على متن إحدى الرحلات المغادرة، اليوم الأربعاء، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة: إن قطار الحرمين مشروع ضخم يسّر على الحجاج والمعتمرين التنقل بين الحرمين في غضون ساعتين، حيث تستغرق الرحلة قرابة الساعتين وخمس عشرة دقيقة.

وبيّنت "إيمان" أن الحجاج والمعتمرين يفضلون القطار على الطائرة؛ نظراً لسرعة الإجراءات والتكلفة البسيطة، موضحة أن كل رحلة تنقل أكثر من 400 راكب وسط خدمات متميزة وإجراءات احترازية تضمن سلامتهم.

وعن الدعم الذي تجده المرأة السعودية العاملة في مختلف المجالات قالت: إن المرأة الآن نالت جميع حقوقها، وتجد عناية فائقة من المسؤولين بالدولة في إطار توجيهات ودعم القيادة، وهذا يُحمّل المرأة دورًا كبيرًا في أن تكون على قدر المسؤولية في إتقان العمل بما يحقق التطلعات.

ورفعت مشرفة الرحلات بقطار الحرمين الأستاذة إيمان الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بضيوف الرحمن، وكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء المناسك والزيارة للمدينة المنورة، سائلةً الله أن يديم على المملكة عزها ورقيها وتقدمها، وأن يحفظ قيادتها، وأن يديم عليهم الصحة والعافية.

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