"الساموراي" الياباني يضرب إيران بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس آسيا

تمكّن منتخب اليابان من بلوغ نهائي كأس آسيا 2019، والتي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتصاره على إيران بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب هزاع بن زايد.

افتتح "أوساكو" أهداف اليابان في الدقيقة 56 حينما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه داخل الشباك الإيرانية.

وفي الدقيقة 67 تمكّن "أوساكو" أيضاً من إضافة الهدف الثاني لفرقة الساموراي بعد تنفيذه ركلة جزاء تمكّن من إسكانها الشباك الإيرانية، قبل أن يضيف "هاراغوتشي" الهدف الثالث لليابان في الوقت القاتل.

وبهذا الانتصار تنتظر اليابان الفائز من لقاء قطر أمام المستضيف الإمارات يوم غد لخوض النهائي.