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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8617.87 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 233 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 75.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 233 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، والخزف السعودي، ومعادن، والمصافي، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ام آي اس، وبحر العرب، والأصيل، وباعظيم، والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و6.80%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والمصافي، ودار الأركان، وكيان السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، و وفرة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 190.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24731.09 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 332 ألف سهم تقاسمتها 1096 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8617.87 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 75.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 233 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، والخزف السعودي، ومعادن، والمصافي، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ام آي اس، وبحر العرب، والأصيل، وباعظيم، والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و6.80%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والمصافي، ودار الأركان، وكيان السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، و وفرة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 190.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24731.09 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 332 ألف سهم تقاسمتها 1096 صفقة.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:18 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8617.87 نقطة

بتداولات بلغت 9 مليارات ريال لأكثر من 233 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 75.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 233 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 395 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجوف، والخزف السعودي، ومعادن، والمصافي، وبتروكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات ام آي اس، وبحر العرب، والأصيل، وباعظيم، والواحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و6.80%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، والمصافي، ودار الأركان، وكيان السعودية، وبحر العرب هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وبحر العرب، والراجحي، و وفرة، والخزف السعودي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 190.92 نقطة ليقفل عند مستوى 24731.09 نقطة، وبتداولات بلغت 45 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 332 ألف سهم تقاسمتها 1096 صفقة.

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