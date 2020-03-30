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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماعات القيادات الأمنية عبر الاتصال المرئي

ناقش تقريرًا عن حالة منع التجول بالمنطقة والخطط المستقبلية للجهات الأمنية

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع القيادات الأمنية، بحضور مدير المباحث العامة اللواء أحمد الزايدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، وقائد قوة الطوارئ الخاصة العقيد عبدالله العتيبي.

وناقش أمير الحدود الشمالية خلال الاجتماع التقرير الأمني عن حالة منع التجول بالمنطقة، كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع أمير منطقة الحدود الشمالية إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانيًا في الوقت الحالي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

وقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيدًا بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بمنع التجول مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.


شارك في الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماعات القيادات الأمنية عبر الاتصال المرئي
سبق

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع القيادات الأمنية، بحضور مدير المباحث العامة اللواء أحمد الزايدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، وقائد قوة الطوارئ الخاصة العقيد عبدالله العتيبي.

وناقش أمير الحدود الشمالية خلال الاجتماع التقرير الأمني عن حالة منع التجول بالمنطقة، كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع أمير منطقة الحدود الشمالية إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانيًا في الوقت الحالي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

وقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيدًا بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بمنع التجول مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.


شارك في الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:20 PM

أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماعات القيادات الأمنية عبر الاتصال المرئي

ناقش تقريرًا عن حالة منع التجول بالمنطقة والخطط المستقبلية للجهات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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رأس أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، عبر الاتصال المرئي اجتماع القيادات الأمنية، بحضور مدير المباحث العامة اللواء أحمد الزايدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، وقائد قوة الطوارئ الخاصة العقيد عبدالله العتيبي.

وناقش أمير الحدود الشمالية خلال الاجتماع التقرير الأمني عن حالة منع التجول بالمنطقة، كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية التي تعمل عليها الجهات الأمنية، والتعاون التكاملي فيما بينها لتحقيق أعلى درجات الإنجاز.

واستمع أمير منطقة الحدود الشمالية إلى نبذة عن إنجازات القطاعات الأمنية خلال الفترة الماضية، وما يجري تنفيذه ميدانيًا في الوقت الحالي الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.

وقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيدًا بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بمنع التجول مما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة بمشيئة الله، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم الأمن والرخاء في بلادنا الغالية ويديم عز الوطن ويحفظ مواطنيه.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.


شارك في الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني.

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