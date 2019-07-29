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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في "المهرة"

ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني الشقيق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في مديريتي حات وشحن بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و90 بطانية و90 بساطاً، و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 315 فرداً.

يذكر أن محافظتي المهرة وحضرموت وعدداً من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام سيولاً جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعاً كاملاً. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في "المهرة"
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في مديريتي حات وشحن بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و90 بطانية و90 بساطاً، و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 315 فرداً.

يذكر أن محافظتي المهرة وحضرموت وعدداً من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام سيولاً جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعاً كاملاً. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442
10:34 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في "المهرة"

ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة للشعب اليمني الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المهرة
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من كارثة السيول في مديريتي حات وشحن بمحافظة المهرة، شملت 20 خيمة و90 بطانية و90 بساطاً، و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 315 فرداً.

يذكر أن محافظتي المهرة وحضرموت وعدداً من المحافظات الجنوبية والشرقية شهدت قبل أيام سيولاً جارفة أودت بحياة العديد من الأشخاص، وتسببت بخسائر مادية كبيرة، إثر المنخفض الجوي وحالة عدم الاستقرار الجوية التي استمرت أسبوعاً كاملاً. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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