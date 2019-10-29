استشهاد الملازم "اليامي" أثناء دفاعه عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

أصر على البقاء بجوار زميله المصاب لحين وصول الدعم واستشهدا معاً

استُشهد، أمس الاثنين، الملازم محمد بن ناصر بن فريج آل عبدان اليامي، (25 عاماً)، وهو يدافع عن تراب وطنه في الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك والوطن.

وتفصيلاً، قال ذوو الشهيد "اليامي" لـ "سبق": كان استشهاده رحمه الله دفاعاً عن زميله الذي أصيب بجانبه، وكان هناك أمر بعودته، ولكنه غفر الله له أصر أن لا يترك زميله لحين وصول الدعم، وكان في هذا الوقت قد استشهد هو وزميله رحمهما الله.





والشهيد "اليامي" التحق بالخدمة العسكرية قبل ثلاث سنوات، وهو غير متزوج، ومن أهالي مركز الخالدية بمحافظة يدمة.