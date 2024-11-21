شاهد.. "برق" يُنقذ مُحتجزًا في مركبته بعدما دهمته سيول "سيسد" بالطائف

استغرق الفريق ساعة من ورود البلاغ حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة

نجحَ فريق "برق" للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطن في الثلاثينات من عمره، كان مُحتجزًا بداخل مركبته التي علقت بسيول وادي سيسد بالطائف، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، استخدم الفريق الوايرات في عملية الإنقاذ، لتأمين وضع المُنقذ، وكذلك تأمين وضع المُحتجَز، واستغرقت عملية الإنقاذ قرابة الساعة من ورود البلاغ، حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة وهو بصحةٍ جيدة، مُقدمًا شكره لفريق الإنقاذ، سائلاً المولى عز وجل أن يُثيبهم على أعمالهم الإنسانية.