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شاهد.. "برق" يُنقذ مُحتجزًا في مركبته بعدما دهمته سيول "سيسد" بالطائف

استغرق الفريق ساعة من ورود البلاغ حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة

نجحَ فريق "برق" للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطن في الثلاثينات من عمره، كان مُحتجزًا بداخل مركبته التي علقت بسيول وادي سيسد بالطائف، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، استخدم الفريق الوايرات في عملية الإنقاذ، لتأمين وضع المُنقذ، وكذلك تأمين وضع المُحتجَز، واستغرقت عملية الإنقاذ قرابة الساعة من ورود البلاغ، حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة وهو بصحةٍ جيدة، مُقدمًا شكره لفريق الإنقاذ، سائلاً المولى عز وجل أن يُثيبهم على أعمالهم الإنسانية.

الطائف فريق برق للبحث والإنقاذ وادي سيسد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "برق" يُنقذ مُحتجزًا في مركبته بعدما دهمته سيول "سيسد" بالطائف
سبق

نجحَ فريق "برق" للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطن في الثلاثينات من عمره، كان مُحتجزًا بداخل مركبته التي علقت بسيول وادي سيسد بالطائف، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، استخدم الفريق الوايرات في عملية الإنقاذ، لتأمين وضع المُنقذ، وكذلك تأمين وضع المُحتجَز، واستغرقت عملية الإنقاذ قرابة الساعة من ورود البلاغ، حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة وهو بصحةٍ جيدة، مُقدمًا شكره لفريق الإنقاذ، سائلاً المولى عز وجل أن يُثيبهم على أعمالهم الإنسانية.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
11:30 PM

شاهد.. "برق" يُنقذ مُحتجزًا في مركبته بعدما دهمته سيول "سيسد" بالطائف

استغرق الفريق ساعة من ورود البلاغ حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة

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فهد العتيبي - الطائف
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3,505

نجحَ فريق "برق" للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إنقاذ مواطن في الثلاثينات من عمره، كان مُحتجزًا بداخل مركبته التي علقت بسيول وادي سيسد بالطائف، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وتفصيلاً، استخدم الفريق الوايرات في عملية الإنقاذ، لتأمين وضع المُنقذ، وكذلك تأمين وضع المُحتجَز، واستغرقت عملية الإنقاذ قرابة الساعة من ورود البلاغ، حتى إخراج الشخص للمنطقة الآمنة وهو بصحةٍ جيدة، مُقدمًا شكره لفريق الإنقاذ، سائلاً المولى عز وجل أن يُثيبهم على أعمالهم الإنسانية.

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