النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حظر تجوُّل في غينيا.. والمجلس العسكري: "كوندي" لم يتعرض لأذى

احتجزوا الرئيس واستبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون

أعلن المجلس العسكري الذي قاد انقلابًا في غينيا الأحد فرض حظر تجول في أنحاء البلاد. وقال المجلس إن الرئيس ألفا كوندي الذي أطاح بهه "لم يتعرض لأذى"، وإن "سلامته مضمونة، وسُمح له بالاتصال بأطبائه".

وتفصيلاً، قالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي أطاحت بكوندي واحتجزته صباحًا بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إنهم استبدلوا حكام المناطق؛ ليحل محلهم قادة عسكريون، حسب "سكاي نيوز عربية".

ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الاثنين في البرلمان، حسبما أفادوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي.

وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيُعتبر تمردًا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.


الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حظر تجوُّل في غينيا.. والمجلس العسكري: "كوندي" لم يتعرض لأذى
سبق

أعلن المجلس العسكري الذي قاد انقلابًا في غينيا الأحد فرض حظر تجول في أنحاء البلاد. وقال المجلس إن الرئيس ألفا كوندي الذي أطاح بهه "لم يتعرض لأذى"، وإن "سلامته مضمونة، وسُمح له بالاتصال بأطبائه".

وتفصيلاً، قالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي أطاحت بكوندي واحتجزته صباحًا بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إنهم استبدلوا حكام المناطق؛ ليحل محلهم قادة عسكريون، حسب "سكاي نيوز عربية".

ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الاثنين في البرلمان، حسبما أفادوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي.

وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيُعتبر تمردًا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.


06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
12:30 AM

حظر تجوُّل في غينيا.. والمجلس العسكري: "كوندي" لم يتعرض لأذى

احتجزوا الرئيس واستبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,658

أعلن المجلس العسكري الذي قاد انقلابًا في غينيا الأحد فرض حظر تجول في أنحاء البلاد. وقال المجلس إن الرئيس ألفا كوندي الذي أطاح بهه "لم يتعرض لأذى"، وإن "سلامته مضمونة، وسُمح له بالاتصال بأطبائه".

وتفصيلاً، قالت مجموعة جنود القوات الخاصة، التي أطاحت بكوندي واحتجزته صباحًا بعد ساعات من إطلاق نار كثيف في العاصمة، إنهم استبدلوا حكام المناطق؛ ليحل محلهم قادة عسكريون، حسب "سكاي نيوز عربية".

ودُعي الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الاثنين في البرلمان، حسبما أفادوا في بيان بثه التلفزيون الحكومي.

وقالت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيُعتبر تمردًا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية"، وهو الاسم الذي اختارته لنفسها.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة