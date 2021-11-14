النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

لخلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين

انطلق "معتزل الكتابة الثاني" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في محافظة العلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبمشاركة عدد من الكتاب البارزين من المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق.

وأوضحت الهيئة أن "المعتزل" يتضمن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب الأوقات المخصصة للعمل والكتابة.

ويأتي معتزل الكتابة الثاني هذا في محافظة العلا امتدادًا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة أولًا من منطقة القصيم في عام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر عام 2021م، ومحافظة العلا في نوفمبر عام 2021م.

فيما تعمل الهيئة الآن على تنفيذ معتزل ثالث للكتابة في محافظة العلا قبل نهاية العام.

وتهدف الهيئة من تنظيمها لمعتزلات الكتابة، إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين، وتحقيق التواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، مع توفير مناخ أدبي محفز على الكتابة والإبداع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة
سبق

انطلق "معتزل الكتابة الثاني" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في محافظة العلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبمشاركة عدد من الكتاب البارزين من المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق.

وأوضحت الهيئة أن "المعتزل" يتضمن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب الأوقات المخصصة للعمل والكتابة.

ويأتي معتزل الكتابة الثاني هذا في محافظة العلا امتدادًا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة أولًا من منطقة القصيم في عام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر عام 2021م، ومحافظة العلا في نوفمبر عام 2021م.

فيما تعمل الهيئة الآن على تنفيذ معتزل ثالث للكتابة في محافظة العلا قبل نهاية العام.

وتهدف الهيئة من تنظيمها لمعتزلات الكتابة، إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين، وتحقيق التواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، مع توفير مناخ أدبي محفز على الكتابة والإبداع.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
01:39 PM

انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

لخلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
0
17

انطلق "معتزل الكتابة الثاني" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في محافظة العلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبمشاركة عدد من الكتاب البارزين من المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق.

وأوضحت الهيئة أن "المعتزل" يتضمن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب الأوقات المخصصة للعمل والكتابة.

ويأتي معتزل الكتابة الثاني هذا في محافظة العلا امتدادًا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة أولًا من منطقة القصيم في عام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر عام 2021م، ومحافظة العلا في نوفمبر عام 2021م.

فيما تعمل الهيئة الآن على تنفيذ معتزل ثالث للكتابة في محافظة العلا قبل نهاية العام.

وتهدف الهيئة من تنظيمها لمعتزلات الكتابة، إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين، وتحقيق التواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، مع توفير مناخ أدبي محفز على الكتابة والإبداع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,444
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,134
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,154
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة