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ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" بين موظفي السفارة الأمريكية بأفغانستان

البعثة أغلقت أبوابها.. وحظرت جميع الأنشطة الجماعية

أغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان أبوابها بشكل شبه كامل، اليوم (الخميس)؛ بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

وأمرت السفارة الموظفين المتبقين بـعزل أنفسهم لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة موظف واحد على الأقل، وأرسل 114 آخرون إلى الحجر الصحي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وحظرت جميع الأنشطة الجماعية تقريباً، التي تتضمن اجتماعات عمل والتجمعات الترفيهية؛ لأن وحدات العناية المركزة في المرافق الطبية العسكرية في أفغانستان تعمل بكامل طاقتها.

وأوضحت السفارة أن القيود ستظل سارية حتى يتحسن الوضع، وأن 95 في المئة من الحالات تتعلق بأشخاص لم يجر تطعيمهم ضد الفيروس.

وطالبت جميع الموظفين بالاستفادة من اللقاحات المتاحة في السفارة.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" بين موظفي السفارة الأمريكية بأفغانستان
سبق

أغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان أبوابها بشكل شبه كامل، اليوم (الخميس)؛ بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

وأمرت السفارة الموظفين المتبقين بـعزل أنفسهم لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة موظف واحد على الأقل، وأرسل 114 آخرون إلى الحجر الصحي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وحظرت جميع الأنشطة الجماعية تقريباً، التي تتضمن اجتماعات عمل والتجمعات الترفيهية؛ لأن وحدات العناية المركزة في المرافق الطبية العسكرية في أفغانستان تعمل بكامل طاقتها.

وأوضحت السفارة أن القيود ستظل سارية حتى يتحسن الوضع، وأن 95 في المئة من الحالات تتعلق بأشخاص لم يجر تطعيمهم ضد الفيروس.

وطالبت جميع الموظفين بالاستفادة من اللقاحات المتاحة في السفارة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
09:24 PM

ارتفاع حاد في إصابات "كورونا" بين موظفي السفارة الأمريكية بأفغانستان

البعثة أغلقت أبوابها.. وحظرت جميع الأنشطة الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان أبوابها بشكل شبه كامل، اليوم (الخميس)؛ بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.

وأمرت السفارة الموظفين المتبقين بـعزل أنفسهم لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاة موظف واحد على الأقل، وأرسل 114 آخرون إلى الحجر الصحي، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وحظرت جميع الأنشطة الجماعية تقريباً، التي تتضمن اجتماعات عمل والتجمعات الترفيهية؛ لأن وحدات العناية المركزة في المرافق الطبية العسكرية في أفغانستان تعمل بكامل طاقتها.

وأوضحت السفارة أن القيود ستظل سارية حتى يتحسن الوضع، وأن 95 في المئة من الحالات تتعلق بأشخاص لم يجر تطعيمهم ضد الفيروس.

وطالبت جميع الموظفين بالاستفادة من اللقاحات المتاحة في السفارة.

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