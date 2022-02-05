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كورونا.. الكويت تسجل 4445 إصابة جديدة و4316 بالعراق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 574587.
وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم تسجيل 5150 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 518170، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2؛90 %.
وأوضح السند أنه تم تسجل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2508 حالات.

العراق
سجل العراق اليوم 4316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 244 ألفًا و610 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و499 حالة .
وأشار التقرير إلى شفاء 4922 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و142 ألفًا و122.

الكويت العراق فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. الكويت تسجل 4445 إصابة جديدة و4316 بالعراق
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 574587.
وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم تسجيل 5150 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 518170، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2؛90 %.
وأوضح السند أنه تم تسجل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2508 حالات.

العراق
سجل العراق اليوم 4316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 244 ألفًا و610 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و499 حالة .
وأشار التقرير إلى شفاء 4922 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و142 ألفًا و122.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
05:17 PM

كورونا.. الكويت تسجل 4445 إصابة جديدة و4316 بالعراق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 574587.
وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية: إنه تم تسجيل 5150 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 518170، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2؛90 %.
وأوضح السند أنه تم تسجل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2508 حالات.

العراق
سجل العراق اليوم 4316 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 244 ألفًا و610 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و499 حالة .
وأشار التقرير إلى شفاء 4922 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و142 ألفًا و122.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,236
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