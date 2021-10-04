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العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية

في افتتاح بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

انطلقت اليوم بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4- 12 أكتوبر بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخبًا .
وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسجل الهدف اللاعب حسن جبار لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي شهدت كذلك فوز المنتخب الإماراتي على لبنان 3-0 على الملعب نفسه، وسجل الأهدف سعيد الكعبي ، عبدالله النقبي ، أحمد عبدالله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية
سبق

انطلقت اليوم بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4- 12 أكتوبر بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخبًا .
وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسجل الهدف اللاعب حسن جبار لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي شهدت كذلك فوز المنتخب الإماراتي على لبنان 3-0 على الملعب نفسه، وسجل الأهدف سعيد الكعبي ، عبدالله النقبي ، أحمد عبدالله.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:15 PM

العراق يكسب فلسطين .. والإمارات يتجاوز لبنان بثلاثية

في افتتاح بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، التي تحتضنها المملكة في الفترة من 4- 12 أكتوبر بمدينتي الدمام والخبر وبمشاركة 11 منتخبًا .
وتمكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره الفلسطيني بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسجل الهدف اللاعب حسن جبار لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثانية، التي شهدت كذلك فوز المنتخب الإماراتي على لبنان 3-0 على الملعب نفسه، وسجل الأهدف سعيد الكعبي ، عبدالله النقبي ، أحمد عبدالله.

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