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لجنة الشؤون الخارجية في الشورى تعقد اجتماعًا عن بعد

ناقشت الموضوعات المحالة تمهيدًا لإعداد تقاريربشأنها للمجلس

ناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في "الشورى" الموضوعات المحالة إلى اللجنة تمهيدًا لإعداد تقاريرها بشأنها إلى المجلس .

كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع اتفاقية تعاون كانت محل تباين بين المجلس والحكومة، حيث استمعت اللجنة إلى مختلف آراء أعضائها بشأن مشروع الاتفاقية المعادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المجلس متضمنًا رأيها حيال مشروع الاتفاقية لإدارجها على جدول أعماله خلال الجلسات القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية تعد من اللجان المهمة التي تسهم في تعزيز دور مجلس الشورى في الشأن الخارجي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية للمجلس، وفتح قنوات التواصل والحوار وإزالة سوء الفهم لدى المجالس والبرلمانات حول المملكة ومواقفها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية؛ بما يخدم مصالح المملكة وشعبها الكريم.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة الشؤون الخارجية في الشورى تعقد اجتماعًا عن بعد
سبق

ناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في "الشورى" الموضوعات المحالة إلى اللجنة تمهيدًا لإعداد تقاريرها بشأنها إلى المجلس .

كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع اتفاقية تعاون كانت محل تباين بين المجلس والحكومة، حيث استمعت اللجنة إلى مختلف آراء أعضائها بشأن مشروع الاتفاقية المعادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المجلس متضمنًا رأيها حيال مشروع الاتفاقية لإدارجها على جدول أعماله خلال الجلسات القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية تعد من اللجان المهمة التي تسهم في تعزيز دور مجلس الشورى في الشأن الخارجي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية للمجلس، وفتح قنوات التواصل والحوار وإزالة سوء الفهم لدى المجالس والبرلمانات حول المملكة ومواقفها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية؛ بما يخدم مصالح المملكة وشعبها الكريم.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
03:04 PM

لجنة الشؤون الخارجية في الشورى تعقد اجتماعًا عن بعد

ناقشت الموضوعات المحالة تمهيدًا لإعداد تقاريربشأنها للمجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في "الشورى" الموضوعات المحالة إلى اللجنة تمهيدًا لإعداد تقاريرها بشأنها إلى المجلس .

كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع اتفاقية تعاون كانت محل تباين بين المجلس والحكومة، حيث استمعت اللجنة إلى مختلف آراء أعضائها بشأن مشروع الاتفاقية المعادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المجلس متضمنًا رأيها حيال مشروع الاتفاقية لإدارجها على جدول أعماله خلال الجلسات القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية تعد من اللجان المهمة التي تسهم في تعزيز دور مجلس الشورى في الشأن الخارجي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية للمجلس، وفتح قنوات التواصل والحوار وإزالة سوء الفهم لدى المجالس والبرلمانات حول المملكة ومواقفها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية؛ بما يخدم مصالح المملكة وشعبها الكريم.

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