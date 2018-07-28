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مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطر

أجلسه على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة

أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.

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مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطر
سبق

أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:23 PM

مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد مركبة عرَّض حياة طفل للخطر

أجلسه على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
6,680

أحال مرور العاصمة المقدسة قائد مركبة إلى هيئة الجزاءات والمخالفات المرورية بعد أن عرَّض حياة أحد الأطفال للخطر من خلال إركابه على نافذة الزجاج متدليًا في الطريق، وقيامه بقيادة المركبة.

وكان مقطع فيديو قد أظهر شابًّا وهو يقود مركبة، وأجلس طفلاً على الزجاج الأمامي للسائق دون مراعاة لخطورة القيادة وما قد ينتج عنه من أضرار -لا قدر الله-.

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