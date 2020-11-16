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شاهد لأول مرة.. يوم تحركت مزرعة بأشجارها في إيرلندا

السلطات تُوقِف العمل في المنطقة وتُحقق في الواقعة

لو لم يلتقط رجل إيرلندي هذا المشهد المذهل، ربما لم يصدقه أحد؛ لكن الفيديو الذي شاهده الجميع، يكشف عن مزرعة تتحرك فيها الأرض بأشجارها من جانب من التل إلى جانب آخر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة العجيبة يوم الجمعة الماضي، في مزرعة مينبوج للرياح، بمقاطعة دونيغال شمالي إيرلندا، والتقطها شخص كان يسير قرب المزرعة.

وفي الفيديو الذي يحبس الأنفاس، لم يصدق الرجل ما يشاهده، فقام بالتقاط المشهد.

كانت كتلة كاملة من أرض المزرعة تتحرك بأشجارها على أحد المنحدرات، منتقلة من أحد جوانب التل إلى الجانب الآخر، كانت الأرض والأشجار تسير بسرعة ملحوظة.

وحسب الصحيفة؛ فقد بدأت سلطات مقاطعة دونيجال ووكالة لافس لحماية وتنمية البيئة، تحقيقًا في كيفية وقوع الحادث ومدى الضرر الذي تسبب فيه.

ونقلت الصحيفة عن المستشار جاري دوهرتي من مجلس مقاطعة دونيغال، قوله: "لقد طلبت هذا الصباح وقفًا فوريًّا لجميع الأعمال في مزرعة مينبوج للرياح والمنطقة بالكامل، حتى يتم إجراء تحقيق شامل ومعرفة حجم الضرر الناجم عن الانزلاق الأرضي".

وكشفت صور التقطت في المنطقة، عن كميات كبيرة من المياه تخللت تربة المنطقة وربما تسببت بتحركها.

إيرلندا مزرعة مينبوج

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شاهد لأول مرة.. يوم تحركت مزرعة بأشجارها في إيرلندا
سبق

لو لم يلتقط رجل إيرلندي هذا المشهد المذهل، ربما لم يصدقه أحد؛ لكن الفيديو الذي شاهده الجميع، يكشف عن مزرعة تتحرك فيها الأرض بأشجارها من جانب من التل إلى جانب آخر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة العجيبة يوم الجمعة الماضي، في مزرعة مينبوج للرياح، بمقاطعة دونيغال شمالي إيرلندا، والتقطها شخص كان يسير قرب المزرعة.

وفي الفيديو الذي يحبس الأنفاس، لم يصدق الرجل ما يشاهده، فقام بالتقاط المشهد.

كانت كتلة كاملة من أرض المزرعة تتحرك بأشجارها على أحد المنحدرات، منتقلة من أحد جوانب التل إلى الجانب الآخر، كانت الأرض والأشجار تسير بسرعة ملحوظة.

وحسب الصحيفة؛ فقد بدأت سلطات مقاطعة دونيجال ووكالة لافس لحماية وتنمية البيئة، تحقيقًا في كيفية وقوع الحادث ومدى الضرر الذي تسبب فيه.

ونقلت الصحيفة عن المستشار جاري دوهرتي من مجلس مقاطعة دونيغال، قوله: "لقد طلبت هذا الصباح وقفًا فوريًّا لجميع الأعمال في مزرعة مينبوج للرياح والمنطقة بالكامل، حتى يتم إجراء تحقيق شامل ومعرفة حجم الضرر الناجم عن الانزلاق الأرضي".

وكشفت صور التقطت في المنطقة، عن كميات كبيرة من المياه تخللت تربة المنطقة وربما تسببت بتحركها.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
12:21 PM

شاهد لأول مرة.. يوم تحركت مزرعة بأشجارها في إيرلندا

السلطات تُوقِف العمل في المنطقة وتُحقق في الواقعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
3,165

لو لم يلتقط رجل إيرلندي هذا المشهد المذهل، ربما لم يصدقه أحد؛ لكن الفيديو الذي شاهده الجميع، يكشف عن مزرعة تتحرك فيها الأرض بأشجارها من جانب من التل إلى جانب آخر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة العجيبة يوم الجمعة الماضي، في مزرعة مينبوج للرياح، بمقاطعة دونيغال شمالي إيرلندا، والتقطها شخص كان يسير قرب المزرعة.

وفي الفيديو الذي يحبس الأنفاس، لم يصدق الرجل ما يشاهده، فقام بالتقاط المشهد.

كانت كتلة كاملة من أرض المزرعة تتحرك بأشجارها على أحد المنحدرات، منتقلة من أحد جوانب التل إلى الجانب الآخر، كانت الأرض والأشجار تسير بسرعة ملحوظة.

وحسب الصحيفة؛ فقد بدأت سلطات مقاطعة دونيجال ووكالة لافس لحماية وتنمية البيئة، تحقيقًا في كيفية وقوع الحادث ومدى الضرر الذي تسبب فيه.

ونقلت الصحيفة عن المستشار جاري دوهرتي من مجلس مقاطعة دونيغال، قوله: "لقد طلبت هذا الصباح وقفًا فوريًّا لجميع الأعمال في مزرعة مينبوج للرياح والمنطقة بالكامل، حتى يتم إجراء تحقيق شامل ومعرفة حجم الضرر الناجم عن الانزلاق الأرضي".

وكشفت صور التقطت في المنطقة، عن كميات كبيرة من المياه تخللت تربة المنطقة وربما تسببت بتحركها.

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