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﻿شاهد.. هذه قائمة طعام ملكي يعود عمرها إلى 63 عامًا

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز

لم يكن تاريخ المطبخ السعودي بالقريب؛ بل كان يحظى بالعديد من الأصناف اللذيذة والمتنوعة التي يعود زمنها إلى أكثر من ٦٣ عامًا.

دارة الملك عبدالعزيز المعروفة بـ"ذاكرة الوطن" تتولى توثيق هذا التاريخ بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وتسعى لحصر سيرة الغذاء؛ حيث كانت قصور الملوك والأمراء والأعيان تمتلك المبادرة في جلب أفكار أطعمة من الخارج ومن أحدث الأطعمة المحلية لأهميتها السياسية.

ونشرت "الدارة" صفحة مستلة من كتاب مؤرخ مصري زار المملكة، وتحتوي تسجيلًا لقائمة الطعام في قصر الناصرية الملكي لمأدبة الغداء الملكي، التي دُعِيَ إليها على شرف رئيس الباكستان المارشال محمد أيوب خان.

واحتوت قائمة الأطعمة على العديد من الأصناف المختلفة ما بين: (اللحوم بأنواعها، والأرز، والخضروات، والفواكه، والحليب الطازج)، ويعود عمرها إلى عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿شاهد.. هذه قائمة طعام ملكي يعود عمرها إلى 63 عامًا
سبق

لم يكن تاريخ المطبخ السعودي بالقريب؛ بل كان يحظى بالعديد من الأصناف اللذيذة والمتنوعة التي يعود زمنها إلى أكثر من ٦٣ عامًا.

دارة الملك عبدالعزيز المعروفة بـ"ذاكرة الوطن" تتولى توثيق هذا التاريخ بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وتسعى لحصر سيرة الغذاء؛ حيث كانت قصور الملوك والأمراء والأعيان تمتلك المبادرة في جلب أفكار أطعمة من الخارج ومن أحدث الأطعمة المحلية لأهميتها السياسية.

ونشرت "الدارة" صفحة مستلة من كتاب مؤرخ مصري زار المملكة، وتحتوي تسجيلًا لقائمة الطعام في قصر الناصرية الملكي لمأدبة الغداء الملكي، التي دُعِيَ إليها على شرف رئيس الباكستان المارشال محمد أيوب خان.

واحتوت قائمة الأطعمة على العديد من الأصناف المختلفة ما بين: (اللحوم بأنواعها، والأرز، والخضروات، والفواكه، والحليب الطازج)، ويعود عمرها إلى عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:12 PM

﻿شاهد.. هذه قائمة طعام ملكي يعود عمرها إلى 63 عامًا

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
17,799

لم يكن تاريخ المطبخ السعودي بالقريب؛ بل كان يحظى بالعديد من الأصناف اللذيذة والمتنوعة التي يعود زمنها إلى أكثر من ٦٣ عامًا.

دارة الملك عبدالعزيز المعروفة بـ"ذاكرة الوطن" تتولى توثيق هذا التاريخ بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وتسعى لحصر سيرة الغذاء؛ حيث كانت قصور الملوك والأمراء والأعيان تمتلك المبادرة في جلب أفكار أطعمة من الخارج ومن أحدث الأطعمة المحلية لأهميتها السياسية.

ونشرت "الدارة" صفحة مستلة من كتاب مؤرخ مصري زار المملكة، وتحتوي تسجيلًا لقائمة الطعام في قصر الناصرية الملكي لمأدبة الغداء الملكي، التي دُعِيَ إليها على شرف رئيس الباكستان المارشال محمد أيوب خان.

واحتوت قائمة الأطعمة على العديد من الأصناف المختلفة ما بين: (اللحوم بأنواعها، والأرز، والخضروات، والفواكه، والحليب الطازج)، ويعود عمرها إلى عام ١٣٨٠هـ/ ١٩٦٠م.

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142 مليون ..

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201,250 سيارة ..

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