فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في "مأرب والجوف"

الضربات الجوية ركزت على المعدات والعتاد العسكري للميليشيا

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية

الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في "مأرب والجوف".

ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات، ضمن عمليات الإسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي "مأرب والجوف".