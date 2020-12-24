فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في "مأرب والجوف"
الضربات الجوية ركزت على المعدات والعتاد العسكري للميليشيا
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية
الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في "مأرب والجوف".
ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات، ضمن عمليات الإسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي "مأرب والجوف".
فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في "مأرب والجوف"
محمد المواسي
سبق
2020-12-24
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية
الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في "مأرب والجوف".
ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات، ضمن عمليات الإسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي "مأرب والجوف".
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
04:23 PM
فيديو.. مقاتلات التحالف تستهدف الحوثيين في "مأرب والجوف"
الضربات الجوية ركزت على المعدات والعتاد العسكري للميليشيا
شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العديد من الغارات الجوية، مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية
الإرهابية المدعومة من إيران، ومعداتها وعتادها العسكري، وذلك مع استمرار محاولاتها وعملياتها الإرهابية ضد المدنيين في "مأرب والجوف".
ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات، ضمن عمليات الإسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي "مأرب والجوف".