الحملة الميدانية تضبط 4 ملايين مخالف لـ"الإقامة والعمل وأمن الحدود"

إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين بلغ 4600 شخص بينهم 1600 مواطن

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 11/ 2/ 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "3988685" من المخالفين في كافة مناطق المملكة، منهم "3116030" مخالفًا لنظام الإقامة، و"614054" مخالفًا لنظام العمل، و"258601" مخالف لنظام أمن الحدود.

وقد بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة "68449" شخصًا، "45%" منهم يمنيو الجنسية، و"52%" إثيوبيو الجنسية، و"3%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "2830" شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم "4606" أشخاص.

كما بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة "1628" مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق "1597" منهم، وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم "31" سعوديًّا.

وقد بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "15024" وافدًا مخالفًا؛ منهم "13022" رجلًا، و"2002" امرأة.

وقد فُرضت العقوبات الفورية بحق "552700" مخالف، وإحالة "506614" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "666849" مخالفًا لاستكمال حجوازات سفرهم، وترحيل "991636" مخالفًا.