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أمانة الشرقية تضبط 12 مخالفة لـ"تدابير كورونا"

نفّذت 835 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 835 جولة رقابيةً، منها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 15 مخالفة، منها 12 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

يُذكر أن الأمانة قامت بتعقيم وتطهير 746 موقعًا بالمنطقة، باستخدام 128742 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7639 طنًّا من النفايات، إضافة إلى إزالة 4370 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة الشرقية تضبط 12 مخالفة لـ"تدابير كورونا"
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 835 جولة رقابيةً، منها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 15 مخالفة، منها 12 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

يُذكر أن الأمانة قامت بتعقيم وتطهير 746 موقعًا بالمنطقة، باستخدام 128742 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7639 طنًّا من النفايات، إضافة إلى إزالة 4370 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:05 PM

أمانة الشرقية تضبط 12 مخالفة لـ"تدابير كورونا"

نفّذت 835 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 835 جولة رقابيةً، منها ثلاث جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية.

وأسفرت الجولات عن تحرير 15 مخالفة، منها 12 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

يُذكر أن الأمانة قامت بتعقيم وتطهير 746 موقعًا بالمنطقة، باستخدام 128742 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 7639 طنًّا من النفايات، إضافة إلى إزالة 4370 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

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